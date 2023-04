Inflation : "Si on baisse la TVA, cela va dans la poche des distributeurs et des industriels", selon Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire à Washington, DC le 12 avril. ( AFP / STEFANI REYNOLDS )

"Nous sur l'inflation, nous avons pris des décisions concrètes, qui sont allées directement dans la poche des consommateurs", s'est targué le ministre de l'Economie Bruno Le Maire sur BFMTV/RMC ce mardi 18 avril.

Pour lutter contre l'inflation sur les produits alimentaires, qui a atteint les 15,9% en mars, faut-il baisser la TVA, voire la supprimer, à l'image de ce qui a été mis en place en Espagne ou plus récemment au Portugal sur un ensemble de biens alimentaires de première nécessité ? Pas selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Au micro de BFMTV/RMC, il a fustigé cette mesure, qui a aussi été aussi proposée par Marine Le Pen (RN) et Jean-Luc Mélenchon (LFI). "Comme toujours, les solutions de Marine Le Pen ne marchent que parce qu'on ne les a pas essayées", a-t-il taclé. "Cela fait des années qu'elle nous répète qu'il faut baisser la TVA. Si nous baissions la TVA sur les carburants et les produits alimentaires, cela coûterait 20 milliards d'euros. Vous pensez que cela irait dans la poche de qui ? Pas dans celle des Français. Cela irait dans la poche des distributeurs, des industriels, et les Français ne verraient que quelques miettes, que quelques centimes d'euros", a dénoncé Bruno Le Maire.

En Espagne, "joli résultat !"

En Espagne, malgré la suppression depuis décembre de la TVA sur les denrées de première nécessité, la hausse des prix de l'alimentation et des boissons non-alcoolisées a été très légèrement inférieure à celle de février, mais reste considérable (+16,5%). "Joli résultat !", a ironisé le ministre.

"Nous sur l'inflation, nous avons pris des décisions concrètes, qui sont allées directement dans la poche des consommateurs : le bouclier sur l'énergie, le plafonnement des prix de l'électricité, le gel des prix du gaz", a rappelé Bruno Le Maire. "Ca a coûté 46 milliards d'euros à l'Etat, qui sont allés directement dans la poche du contribuable qui a vu que sa facture d'électricité et de gaz, qui aurait dû augmenter de 180 à 200 euros par mois, n'a pas augmenté", a conclu le ministre.