Inflation : pas prête de redescendre...

Aux États-Unis, le prix du baril de pétrole WT1 a bondit de 69% en un an et celui des voitures d'occasion de 35% ! (© Guillermo Arias/AFP)

La détérioration des perspectives financières des ménages assombrit les perspectives économiques en Europe et aux États-Unis.

Les prix flambent de part et d’autre de l’Atlantique. En zone euro, les estimations les plus récentes pointent vers une inflation de 7,5% en glissement annuel.

Aux États-Unis, l’indice des prix à la consommation a bondi de 8,5% (sur un an) en mars, contre 7,9% un mois plus tôt. De tels niveaux de progression n’avaient plus été observés depuis le début des années 80.

En cause : les prix de l’énergie (+32%), du logement (+5%) et des denrées alimentaires (+8,8%). En un mois, les prix de l’essence à la pompe se sont envolés de 18,3%. De quoi rendre nerveux les automobilistes américains, déjà passablement irrités par l’inflation du prix des voitures d’occasion (+35,3% sur un an).

Débat sur le pic

Cependant, le chiffre de l'inflation américaine a été jugé plutôt rassurant par les économistes. Cette statistique vient soutenir l’hypothèse très débattue qu’un pic d’inflation serait sur le point d’être touché.

«Malgré le degré élevé d'incertitude, nous estimons que l'inflation est probablement au niveau ou très proche du pic, car les effets de base deviennent négatifs et les prix de l'essence se sont stabilisés», observe Edoardo Campanella, économiste chez Unicredit Bank. En effet, sur un mois glissant, l’inflation, hors énergie et alimentation, est ressortie à 0,3% contre 0,5% en février.

Pour autant, comme le fait remarquer Stephen Gallagher à la