Inflation : les Français réduisent leurs dépenses en boulangerie

L'inflation pousse les Français à faire des choix. Et cela se ressent désormais sur les boulangeries-pâtisseries qui constatent un ralentissement des ventes depuis quelques semaines, comme le souligne le quotidien Les Échos .



Après de très bonnes années en 2021 et 2022 pour le secteur, l'année 2023 avait plutôt bien commencé pour le secteur, avec une progression des ventes s'établissant à 10 % au premier trimestre, selon les chiffres de la Revue boulangerie-pâtisserie publiés par Food Service Vision. Problème : le mois de novembre a été marqué par un fort ralentissement, à 1 %. Devant une l'inflation ne se réduisant pas, le coût de la vie courante amène les acheteurs à privilégier certains produits par rapport à d'autres et à se montrer plus sélectifs.

« Les Français continuent à fréquenter ces points de vente très régulièrement. Mais ils opèrent des arbitrages », explique Michael Ballay, directeur associé chez Food Service Vision, interrogé par nos confrères. « Une personne sur cinq achète moins de produits. Certains optent pour des types de pâtisserie ou de snacking moins chers. »

Difficile, donc, pour les boulangers, qui doivent en même temps affronter la hausse des prix des ingrédients clés pour leur métier, tout en composant avec des factures d'électricité toujours très importantes.

Dans ce contexte, les boulangeries indépendantes