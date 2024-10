Inflation : le pouvoir d'achat des salariés a diminué en 2023

(illustration) ( AFP / DENIS CHARLET )

Avec une inflation "encore forte" et des primes qui ont "légèrement reculé", "le salaire net moyen a diminué de 0,8 % en euros constants en 2023, selon l'Insee.

Un retour au niveau de 2019. En 2023, le pouvoir d'achat des salariés a diminué, même si c'est dans une moindre mesure pour les bas salaires. C'est ce que révèle une étude de l'Insee publiée mercredi 23 octobre, alors que les négociations annuelles obligatoires se tiennent dans nombre d'entreprises.

"En 2023, un salarié du secteur privé gagne en moyenne 2.735 euros nets par mois en équivalent temps plein (EQTP)", souligne l'Insee dans sa note, un salaire qui "a augmenté de 4% pour le net". Mais avec une inflation "encore forte" (+4,9 % en 2023, après +5,2 % en 2022) et des primes qui ont "légèrement reculé", "le salaire net moyen a diminué de 0,8 % en euros constants, après -1% en 2022", selon l'Insee. Concrètement, le pouvoir d’achat du salaire net moyen en 2023 est à son niveau de 2019.

"Un salarié sur cent gagne près de 7,4 fois le Smic"

Dans le détail, "la moitié des salariés du secteur privé perçoivent moins de 2.183 euros nets par mois" pour un temps complet, avec une disparité telle qu'"un salarié sur dix gagne moins de 1.512 euros, un sur dix perçoit plus de 4.302 euros" et "un salarié sur cent gagne plus de 10.222 euros nets, soit près de 7,4 fois le Smic". Le salaire net moyen "a diminué pour toutes les catégories socioprofessionnelles, particulièrement pour les cadres (-2,8 %), alors que la baisse est plus modérée pour les ouvriers et employés (respectivement -0,3 % et -0,5 %)" grâce aux revalorisations du Smic, qui sont fonction de l'inflation, poursuit la note.

C'est pour les cadres que "le décrochage des salaires vis‑à‑vis de l’inflation est le plus marqué", ajoute l'Insee, qui relève que "les inégalités salariales ont continué de diminuer." Au chapitre des bonnes nouvelles, l'écart de salaires entre les femmes et les hommes a diminué (- 13,5 % en moyenne de moins que les hommes à temps plein, un écart qui s'est réduit de plus de 7 points depuis 2008).