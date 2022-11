Inflation : la hausse des prix va-t-elle impacter les fêtes de Noël ?

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Repas, décoration, cadeaux... Avec l'inflation galopante, les Français devraient dépenser un peu plus à Noël cette année. Selon une étude CSA Research pour Cofidis, le budget moyen consacré aux fêtes de Noël devrait s'élèver cette année à 568 euros cette année, en hausse de 35 euros par rapport à l'année précédente, dévoile BFMTV lundi 21 novembre. Un chiffre qui cache de grosses disparités. Les 23-34 ans prévoient en effet de dépenser 420 euros en moyenne et les plus de 65 ans 725 euros.

Dans le détail, les Français devraient dépenser 354 euros en moyenne pour les cadeaux (en hausse de 27 euros par rapport à 2021), 127 euros pour les repas (+10 euros), 27 euros pour les décorations (+2 euros), 23 euros pour la tenue de soirée (+2 euros) ou encore 23 euros pour les coûts de transport (+2 euros).

Dans ce contexte, 53% des sondés se déclarent inquiets des conséquences de la situation économique. Pour limiter les dégâts, 23% des Français affirment qu'ils limiteront les dépenses liées à la tenue vestimentaire, 19% celles sur les décorations et 18% celles sur les cadeaux. En revanche, pas touche au repas de Noël, puisque seulent 5% des sondés envisagent de réduire ce poste de dépenses.

*Étude réalisée à partir d'un échantillon de 1007 Français constitué d’après la méthode des quotas sur les critères suivants, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, administré en ligne du 25 au 27 octobre 2022.