Inflation, flambée des prix du carburant : hausse du salaire des aides à domicile du secteur associatif dès lundi, annonce le gouvernement

( AFP / RAUL ARBOLEDA )

La mesure "entrera en vigueur le 1er juin", a indiqué dans une déclaration transmise à la presse la ministre déléguée chargée de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Camille Galliard-Minier, ce vendredi 29 mai.

63 euros brut en plus par mois pour les aides à domicile qui travaillent dans le secteur associatif. Face à l'inflation et à la flambée des prix du carburant, le gouvernement a annoncé ce vendredi 29 mai avoir validé une augmentation salariale pour les employés du secteur. Cette revalorisation salariale "entrera en vigueur le 1er juin", soit lundi, a indiqué dans une déclaration transmise à la presse la ministre déléguée chargée de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Camille Galliard-Minier. "Cette mesure représente en moyenne 63 euros brut supplémentaires par mois pour les salariés de la branche" de l'aide, l'accompagnement, des soins et services à domicile.

Négociée par les syndicats et employeurs de cette branche, l'augmentation vise à tenir compte des évolutions du Smic et de l'inflation depuis 2024. Sa validation par le gouvernement intervient alors que l'Etat a refusé à trois reprises, depuis 2025, d'agréer des avenants négociés par les partenaires sociaux prévoyant une hausse de la rémunération. Les salaires des aides à domicile du secteur associatif sont principalement financés par les départements et la Sécurité sociale, via sa branche dédiée à l'autonomie.

Les aides à domicile, majoritairement des femmes

En plus de la hausse salariale, le gouvernement a validé ce vendredi pour les aides à domicile du secteur associatif la hausse pérenne des "indemnités kilométriques de 38 à 40 centimes par kilomètre", annoncée la semaine dernière. Un arrêté publié ce vendredi matin au Journal officiel entérine la mise en place des deux mesures. "Nous mesurons combien elles étaient attendues et combien il est essentiel de poursuivre nos efforts en faveur des métiers de l'autonomie", a ajouté la ministre déléguée Camille Galliard-Minier.

Les aides à domicile du secteur associatif pourront cumuler la revalorisation des indemnités kilométriques avec l'aide forfaitaire destinée aux travailleurs modestes "grands rouleurs", mise en place dans le contexte de la flambée des prix du carburant en raison de la guerre au Moyen-Orient. Son montant sera porté à 100 euros à partir de juin. Ces professionnelles particulièrement précaires pourront également prétendre à un autre dispositif d'aide : un nouveau "programme de leasing automobile social", qui prévoit d'accompagner financièrement celles qui voudraient s'équiper d'un véhicule électrique. Les 600.000 aides à domicile qui travaillent en France sont majoritairement des femmes. Elles travaillent à temps partiel, subi le plus souvent, avec un salaire moyen de 700 euros par mois.