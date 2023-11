Inégalités d’accès aux soins : l’État attaqué en justice pour « inaction »

L'UFC-Que choisir face à l'État français. En annonçant attaquer le gouvernement en justice mardi 21 novembre, l'association de consommateurs veut dénoncer « l'inaction » des élus face aux inégalités croissantes d'accès aux soins et ainsi les pousser à agir. Cette action en justice fait suite à la parution d'une étude sur « l'aggravation dramatique » de la démographie médicale en France. UFC-Que choisir invite également les Français à signer et partager une pétition, pointant notamment « le refus obstiné des autorités de réguler l'installation des médecins ».

« Après des années de négociations auprès des décideurs politiques qui restent sans réponse, l'UFC-Que choisir saisit aujourd'hui le Conseil d'État pour faire constater et sanctionner la coupable inaction gouvernementale » et « défendre le droit constitutionnel à la santé », écrit l'association dans un communiqué. « Sans surprise, la désertification médicale s'accentue, du fait de la hausse des besoins » et d'une « vague de départs en retraite », observe-t-elle.

Ainsi, 19,3 % des Français résident dans un désert médical pour l'ophtalmologie, 24,8 % des femmes dans un désert médical gynécologique et 28,9 % des enfants dans un désert médical pédiatrique, analyse l'UFC. En excluant les praticiens qui appliquent des dépassements d'honoraires, « la situation devient absolument