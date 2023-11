Industries locales, innovations : le "Made in France" tient son salon, 100.000 visiteurs attendus

La fondatrice de l'évènement se félicite du regain d'intérêt sur la question, alors que la réindustrialisation s'est imposée comme un cheval de bataille du gouvernement.

(illustration) ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le salon du "Made in France" MIF Expo, qui se tiendra du jeudi 9 au dimanche 12 novembre à Paris, attend quelque 100.000 visiteurs, avec l'ambition de "promouvoir les industries locales".

Pour cette douzième édition, un millier d'exposants sont prévus, alors qu'il n'y en avait que 70 lors de la première édition en 2012, pour 15.000 visiteurs à l'époque.

Outre des entreprises comme Atol, Les Opticiens, Exacompta ou encore Lustucru, seront représentés plus de 200 artisans venus de "toute la France", Outre-mer compris, ainsi que des startups innovantes comme la castraise Floatee, récompensée cette année par la médaille d'or du concours Lépine pour son t-shirt anti-noyade.

Figurent aussi des entreprises relançant les skates ou deux roues fabriqués en France (Squête, Bocyclo, Robert Bikes, Plume Allure) ou l'électroménager (Thermomix, Malongo, Vertige, Cooking à la française, Daan Tech, Vitalité, EverEver).

Une "Usine éphémère" pour mieux comprendre les étapes de fabrication

"La motivation à venir visiter le salon varie selon le public, les jeunes sont sensibles à l'écologie et aux circuits courts, leurs parents à la préservation des emplois en France et les plus âgés à la sauvegarde des savoir-faire", a expliqué à l'AFP la fondatrice du salon, Fabienne Delahaye.

Le salon accueillera un espace reproduisant une chaîne de production, "l'Usine éphémère", afin de d'informer le public sur "les coulisses" des étapes de fabrication de 17 produits de grande consommation, chaussette, brosse-à-dents, jean ou trottinette.

"Il y aura sur place une création de produits finis, les visiteurs pourront eux-mêmes participer, et décerner avec un jury le prix de la meilleure démonstration", salue Fabienne Delahaye.

Traditionnel rendez-vous politique, le salon attend les ministres Roland Lescure, Olivia Grégoire et Carole Grandjean, mais aussi Carole Delga, dont la région Occitanie est cette année à l'honneur. Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Éric Ciotti, Eric Zemmour ou encore Jordan Bardella sont aussi attendus.

La fondatrice du salon, qui estime qu'"il était encore ringard de soutenir le Made in France il y a quinze ans", se félicite d'une "prise de conscience", qui "ne peut que progresser" en faveur d'une relocalisation de l'industrie en France.

La part du "fabriqué en France" dans la demande intérieure finale française a perdu 11 points entre 1965 et 2019, passant de 89% à 78%, selon une analyse de l'Insee publiée lundi.

Cette baisse est d'autant plus prononcée pour les produits manufacturés, où la part représentée par le "Made in France" a chuté de 82% à 38% en l'espace de 54 ans.