Indonésie: trois randonneurs morts après l'éruption d'un volcan, dix disparus

Image de l'éruption volcanique du mont Dukono, en Indonésie, fournie par l'Agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB) le 8 mai 2026 ( ndonesia’s disaster mitigation agency (BNPB) / Handout )

Trois randonneurs, dont deux étrangers, sont morts et dix sont portés disparus après l'éruption vendredi du volcan Dukono sur l'île d'Halmahera, aux Moluques, dans l'est de l'Indonésie, a indiqué un responsable des secours.

"Il y a trois morts, deux étrangers et un habitant de l'île de Ternate", dans l'est de l'Indonésie, a déclaré Erlichson Pasaribu, chef de la police de la province d'Halmahera du Nord, aux Moluques, à la chaîne Kompas TV, sans préciser la nationalité des étrangers.

Dix autres personnes sont portées disparues dans cette zone interdite aux visiteurs en raison de l'activité accrue du volcan. Sept randonneurs ont pu redescendre sains et saufs.

Selon l'agence indonésienne de gestion des catastrophes BNPB, cinq randonneurs ont été blessés lors de l'éruption.

"Les équipes conjointes de l'Agence régionale de gestion des catastrophes (BPBD) et de l'Agence nationale de recherche et de sauvetage (Basarnas) continuent de procéder à des opérations de ratissage et d'évacuation des randonneurs dans la zone montagneuse à mesure que l'activité volcanique augmente", a déclaré un porte-parole, Abdul Muhari, dans un communiqué.

M. Erlichson a précisé que l'opération de sauvetage se déroulait sur un terrain accidenté, accessible aux véhicules uniquement sur une partie de la pente.

"Sur le reste de la pente, il faut transporter les victimes sur une civière. Et on entend encore des grondements d'éruption. Cela ralentit notre évacuation", a-t-il déclaré.

L'éruption survenue tôt vendredi matin s'est accompagnée d'un "grondement" et d'une épaisse colonne de fumée qui s'est élevée à quelque 10 km au-dessus du sommet du mont Dukono, volcan situé dans la province des Moluques du Nord, a indiqué Lana Saria, responsable de l'agence nationale de Géologie.

"Les cendres se dirigent vers le nord, les zones résidentielles et la ville de Tobelo doivent donc être vigilantes face aux (...) pluies de cendres volcaniques", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La fumée volcanique pourrait être dangereuse pour la santé, a ajouté Mme Lana et pourrait perturber les services de transport.

- Ceinture de feu -

Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu" du Pacifique, zone de collision de plaques tectoniques.

Image de l'éruption volcanique du mont Dukono, en Indonésie, fournie par l'Agence indonésienne de gestion des catastrophes (BNPB) le 8 mai 2026 ( Indonesia's Geological Agency / Handout )

Le mont Dukono se trouve actuellement au troisième niveau d'alerte sur une échelle qui en compte quatre.

Depuis décembre, le Centre de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques (PVMBG) recommande aux touristes et aux alpinistes de ne pas s'approcher à moins de quatre kilomètres du cratère Malupang Warirang du volcan, l'un des plus actifs d'Indonésie.

Selon M. Erlichson, les randonneurs ont ignoré les appels lancés sur les réseaux sociaux et les panneaux d'avertissement installés à l'entrée du sentier.

"Les habitants comprennent et ne souhaitent pas faire l'ascension. Beaucoup (de randonneurs) sont des touristes étrangers qui souhaitent créer du contenu (pour les réseaux sociaux)", a-t-il expliqué.