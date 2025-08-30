 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Indonésie-Trois morts après des manifestations à Makassar
information fournie par Reuters 30/08/2025 à 06:37

Trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées après que des manifestants ont mis le feu au bâtiment du parlement de la province du Sulawesi du Sud, en Indonésie, ont déclaré samedi les autorités.

L'agence indonésienne de gestion des catastrophes n'a pas indiqué ce qui avait causé vendredi soir à Makassar la mort de ces personnes.

Selon l'agence de presse Antara, les victimes auraient été prisonnières du bâtiment en proie aux flammes.

Des manifestations ont été organisées cette semaine à Djakarta, la capitale de l'Indonésie, pour protester contre la rémunération des parlementaires.

Les tensions se sont exacerbées vendredi lorsqu'un véhicule blindé de la police a percuté et tué le conducteur d'une moto-taxi.

Les médias locaux ont rapporté que des manifestations s'étaient également déroulées dans les villes de Bandung et Yogyakarta.

(Abd Rahman Muchtar à Makassar, rédigé par Stefanno Sulaiman; version française Camille Raynaud)

