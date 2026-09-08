Indonésie: reprise progressive du trafic aérien après une éruption volcanique

Un passager bloqué à l'aéroport international Soekarno-Hatta en raison de l'éruption du volcan Anak Krakatau, regarde un écran d'information sur les vols, le 7 septembre 2026 à Tangerang, en Indonésie ( AFP / Taris HIRZIMAN )

Le trafic aérien a repris progressivement mardi dans le principal aéroport international de Jakarta après une éruption volcanique qui a cloué au sol des centaines d'appareils et affecté plus de 300.000 passagers.

Les perturbations causées par l'éruption dimanche de l'Anak Krakatau, volcan situé à 150 km de la capitale indonésienne, ont entraîné l'annulation ou le report de près de 3.000 vols et bloqué plus de 340.000 passagers, ce qui en fait l'une des plus importantes perturbations du trafic aérien dans le pays ces dernières années.

Le principal aéroport du pays, Soekarno-Hatta, qui dessert la capitale, ainsi que quatre autres aéroports, ont rouvert tôt mardi après que les autorités ont débarrassé les infrastructures des cendres volcaniques, a indiqué le gouvernement.

Photo aérienne, prise le 6 septembre 2026 et diffusée le 7 septembre 2026 par le Centre indonésien de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques, montrant le volcan Anak Krakatau en éruption, dans province de Lampung, en Indonésie ( Centre indonésien de volcanologie et d'atténuation des risques géologiques / Handout )

Le ministre des Transports, Dudy Purwagandhi, a prévenu qu'il faudrait du temps pour que le trafic revienne à la normale, les autorités aéroportuaires devant s'assurer que tous les avions sont en état de voler.

Quelque 178 appareils se trouvaient mardi matin sur les pistes de l'aéroport Soekarno-Hatta, a précisé le ministre devant la presse.

"Nous allons exploiter ces appareils, mais avant de le faire, nous voulons nous assurer de leur navigabilité. Cela pourrait donc prendre un peu plus de temps", a déclaré M. Dudy, demandant "un peu de patience aux passagers".

Trois vols ont décollé peu après la réouverture de l'aéroport annoncée tôt mardi matin, dont deux vols commerciaux à destination de l'est de l'Indonésie.

Des employés nettoient un Airbus A320 de la compagnie Citilink stationné sur le tarmac de l'aéroport Soekarno-Hatta, après la suspension des vols consécutive à l'éruption du volcan Anak Krakatau, le 7 septembre 2026 à Tangering, en Indonésie ( AFP / SYARIEF Akbar )

Situé dans le détroit séparant les îles de Java et de Sumatra, l'Anak Krakatau ("Enfant du Krakatoa") connaît une activité sporadique depuis son émergence au début du siècle dernier, au sein de la caldeira formée à la suite l'éruption de 1883 du volcan alors nommé Krakatoa.

Cette catastrophe a été l'une des plus meurtrières de l'histoire, avec un bilan évalué à 35.000 morts.

Le volcan est encore entré en éruption au moins trois fois mardi matin, mais moins fortement que dimanche, a indiqué la directrice de l'Agence de géologie, Lana Saria.

L'Indonésie, un vaste archipel de 17.000 îles, est située sur la ceinture de feu du Pacifique où la rencontre de plaques continentales engendre une intense activité volcanique et sismique.