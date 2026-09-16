Indonésie-Les feux de forêt pourraient se prolonger jusqu'à début novembre - ministre

Les feux de forêt en Indonésie pourraient se prolonger jusqu'au début du mois de novembre, en raison de l'arrivée tardive de la saison des pluies, a dit mercredi le ministre des Forêts, Raja Juli Antoni.

Lors d'une conférence de presse, il a exhorté la population à cesser d'avoir recours au feu pour défricher les terres, étant donné la période de sécheresse prolongée que traverse le pays.

L'Indonésie est confrontée aux incendies de forêt les plus violents qu'elle ait connus depuis 11 ans, en raison notamment de la présence d'un "El Niño" - un phénomène météorologique naturel qui favorise les conditions extrêmes - d'une intensité hors normes.

Cela fait des semaines que les incendies font rage, en particulier sur les îles de Bornéo et de Sumatra. Raja Juli Antoni a dit au début de mois que la sécheresse liée à El Niño compliquait les efforts visant à les maîtriser.

D'après le ministre, cité par l'agence de presse officielle Antara, le temps sec devrait se prolonger pendant au moins un mois et demi.

Il a précisé que l'agence météorologique nationale avait revu ses prévisions concernant le début de la saison des pluies, désormais attendue pour fin octobre ou début novembre, soit un mois plus tard qu'initialement estimé.

Dans sept provinces affectées, le nombre de cas de maladies respiratoires liées aux feux de forêt a plus que doublé, passant à 113.336 entre le 1er et le 9 septembre, les habitants du Kalimantan occidental figurant parmi les personnes les plus durement touchées par les émissions nocives des incendies.

Ces derniers ont entraîné une dégradation de la qualité de l'air dans les pays voisins que sont la Malaisie et Singapour.

(Fransiska Nangoy, avec la contribution d'Ashley Tang à Kuala Lumpur, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Sophie Louet)