Indonésie-Le bilan du naufrage d'un ferry s'alourdit à 66 morts, 69 personnes portées disparues

Le naufrage d'un navire indonésien transportant 243 personnes en mer de Java, le 13 septembre, a fait au moins 66 morts, selon un nouveau bilan annoncé lundi par les autorités, qui ajoutent que 69 personnes sont toujours portées disparues à l'issue du seizième jour de recherche des corps.

Le nombre de survivants s'élève à 108.

Les équipes de sauvetage indonésiennes ont dû se frayer un chemin parmi des débris instables a déclaré Hardiansyah Putra, un haut responsable de l'agence nationale de recherche et de sauvetage, ajoutant que l'objectif était de retrouver les passagers encore portés disparus dans les cabines.

Les plongeurs sont limités à une profondeur maximale de 27 mètres, a-t-il ajouté.

Le bateau ferry Virgo Transport 8 avait pris la mer le 12 septembre depuis Surabaya, dans l'est de Java, à destination de Banjarmasin, avant de chavirer tôt le lendemain, confronté à de mauvaises conditions météorologiques.

Les infrastructures de transport en Indonésie se caractérisent par un vaste réseau de ferries permettant de relier les 17.000 îles du pays.

Les déplacements en mer étant sont moins chers que ceux en avion, mais les accidents sont aussi plus nombreux.

Depuis la mer de Java, où le navire a coulé, les sauveteurs procéderont dans la journée à l'évacuation par hélicoptère de certains corps repêchés, a déclaré dimanche Putu Sudayana, un autre responsable de l'agence nationale de recherche et de sauvetage.

"Pour ces raisons (de sécurité), les plongeurs n'ont pas pu pénétrer dans les compartiments", a-t-il déclaré, précisant que l'armateur devait redresser le navire et le ramener à la surface.

(Stanley Widianto, Version française Benoit Van Overstraeten)