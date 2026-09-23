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Indonésie-Le bilan du naufrage d'un ferry s'alourdit à 28 morts, 107 personnes portées disparues
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 15:01
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(nouveau bilan actualisé)

Le naufrage d'un navire indonésien transportant 243 personnes en mer de Java, le 13 septembre, a fait au moins 28 morts, selon un nouveau bilan annoncé mercredi par les autorités, qui ajoutent que 107 personnes sont toujours portées disparues.

Les équipes de sauvetage indonésiennes prolongent leurs recherches sous-marines jusqu'au 27 septembre et ont dit s'attendre à retrouver d’autres corps.

Le bateau ferry Virgo Transport 8 avait pris la mer le 12 septembre depuis Surabaya, dans l'est de Java, à destination de Banjarmasin, avant de chavirer tôt le lendemain, confronté à de mauvaises conditions météorologiques.

Au cours des trois derniers jours, les garde-côtes et la marine indonésienne ont retrouvé 16 corps à l'intérieur de l'épave et deux autres échoués sur le rivage, à environ 253 km du lieu du naufrage, a déclaré Mohammad Syafii, directeur de l'agence nationale de sauvetage.

Mercredi, le bilan s'élevait à 28 morts, 107 disparus et 108 survivants, a-t-il précisé.

(Ananda Teresia; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin et Sophie Louet)

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