Indonésie-Explosions dans une mosquée à Djakarta, plus de 50 blessés
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 12:54

(Actualisé avec précisions)

Une cinquantaine de personnes ont été blessées vendredi par une série d'explosions dans une mosquée de Djakarta, en Indonésie, parmi lesquelles un jeune homme soupçonné d'en être à l'origine, ont déclaré les autorités.

Ce suspect, âgé de 17 ans, est à l'hôpital où il subit une intervention chirurgicale, a déclaré le vice-président de la Chambre des représentants d'Indonésie, Sufmi Dasco Ahmad, qui s'est rendu dans un hôpital où sont soignées les blessés.

Au total, 55 personnes ont été admises dans des hôpitaux pour des blessures mineures ou graves, dont des brûlures, après une puissante explosion et plusieurs autres déflagrations survenues dans cette mosquée située dans un complexe scolaire.

Le chef de la police indonésienne, Asep Edi Suheri, a confirmé que le suspect était un élève de l'école et qu'une enquête était en cours pour comprendre ses motivations.

(Ananda Teresia et Stanley Widianto; version française Blandine Hénault et Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

