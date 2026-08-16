Indonésie-Des milliers d'évacués alors que les répliques du séisme entravent les opérations de secours

Quelque 5.000 personnes ont été évacuées après qu'un séisme de magnitude 7,7 a secoué samedi le sud-est de l'Indonésie, faisant au moins 53 morts et provoquant des glissements de terrain sur l'île de Florès, ont indiqué dimanche les autorités.

Le tremblement de terre, qui a également fait 130 blessés, est le plus meurtrier qu'ait connu l'archipel depuis celui de 2022, qui avait fait des centaines de victimes dans l'ouest de Java.

Des milliers d'habitants de l'île de Florès ont trouvé refuge dans des tentes de fortune ou dans un stade, a indiqué l'agence nationale de prévention des catastrophes (BNPB), alors que près d'un millier de répliques ont été enregistrées depuis le séisme.

Plusieurs centaines de personnes privées de logement sont hébergées dans un stade de la ville portuaire de Maumere.

Suryaman, un responsable de l'agence de secours régionale, a déclaré à Reuters que la priorité était de déblayer les décombres dans les secteurs les plus touchés par le séisme afin de retrouver d'éventuels survivants, même si l'agence n'a reçu selon lui aucun signalement de personnes disparues.

Il a ajouté que les glissements de terrain et les répliques entravaient les opérations de recherche, même si l'électricité a pu être rétablie dans la plus grande partie de l'île.

(Reportage d'Ananda Teresia à Maumere, avec la contribution de Dewi Kurniawati et Bernadette Christina à Jakarta ; version française Tangi Salaün)