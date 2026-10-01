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Indonésie-Arrestation du capitaine du ferry qui a chaviré - police
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 09:36

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Un porte-parole de la police indonésienne a annoncé jeudi l'arrestation du capitaine du navire qui a chaviré en mer de Java le mois dernier ainsi que sa traduction devant la justice pour son rôle dans cet accident ayant coûté la vie à au moins 78 personnes.

Le ferry Virgo Transport 8 avait pris la mer le 12 septembre depuis Surabaya, dans l'est de Java, à destination de Banjarmasin, avant de sombrer tôt le lendemain, confronté à de mauvaises conditions météorologiques. Selon les autorités, 108 personnes ont survécu.

La police a déclaré que l'homme était soupçonné d'avoir enfreint la législation indonésienne en naviguant sciemment avec un ferry inapte, selon l'agence de presse officielle Antara.

Ceci est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison en cas de morts et de dommages matériels.

Le bilan actuel de l'accident s'élève à 78 morts et 57 personnes toujours portées disparues, a dit mercredi soir l'agence indonésienne de recherche et de sauvetage. Les recherches se poursuivent.

(Stanley Widianto et Ananda Teresia ; version française Rihab Latrache ; édité par Benoit Van Overstraeten)

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