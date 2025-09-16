Indice Dow Jones : faut-il encore investir en 2025 ?

panneau wall street (Crédits: Unsplash - lo lo)

Le Dow Jones, célèbre indice industriel de Wall Street, affiche en 2025 des niveaux de prix sur des sommets historiques, porté par l'optimisme des investisseurs et les anticipations de baisse des taux de la réserve fédérale américaine. Après un début d'année 2025 mouvementé marqué par un violent décrochage au printemps, l'indice américain Dow Jones a rapidement retrouvé son élan et évolue désormais au-delà des 45 000 points. Faut-il y voir le signe d'une dynamique haussière durable ou au contraire la perspective d'une correction à venir ?

Dans cet article, nous reviendrons sur l'actualité récente de l'indice Dow Jones, analyserons ses fondamentaux et ses perspectives techniques, avant de présenter différentes stratégies pour investir et trader l'indice Dow Jones en 2025.

Nous vous rappelons que vous pouvez investir en Bourse sur l'indice dow Jones depuis l'un des meilleurs PEA via un ETF éligible, afin de bénéficier des avantages fiscaux de cette enveloppe.

Quelle est l'actualité du Dow Jones en 2025 ?

L'année 2025 a été marquée par de forts rebondissements pour le Dow Jones, en grande partie liés au climat politique et économique américain. Au printemps, l'indice Dow Jones a décroché de près de 18 %, sous l'effet d'un regain de tensions commerciales. Donald Trump a en effet annoncé une série de nouvelles taxes douanières, visant notamment la Chine, mais aussi certains partenaires historiques comme le Canada et l'Union européenne. Ces annonces ont immédiatement pesé sur les valeurs industrielles, cœur du Dow Jones, car ces actions sont directement exposées aux chaînes d'approvisionnement mondiales et aux exportations.

À cette incertitude s'est ajoutée une inflation persistante aux États-Unis, qui a ravivé les craintes de voir la FED retarder la baisse de ses taux. Enfin, un contexte géopolitique tendu, avec la poursuite du conflit en Ukraine et une nouvelle flambée des tensions au Moyen-Orient, ont accentué l'aversion au risque.

À partir de fin avril 2025, l'indice Dow Jones a toutefois rebondi de plus de 22 %, porté par les anticipations d'un assouplissement monétaire et par le retour des flux acheteurs sur les grandes valeurs industrielles et technologiques. Reste à savoir si cette dynamique pourra s'inscrire dans la durée. Une chose est sûre en tout cas, les traders sont plutôt restés sur un statu quo au courant de l'été, sans prise de bénéfice importante, ni même d'euphorie à l'achat.

Faut-il investir dans l'indice Dow Jones en 2025 ? Avis et analyse fondamentale

Sur le plan de l'analyse fondamentale, l'indice Dow Jones s'appuie toujours sur des entreprises solides, mais l'environnement macroéconomique américain montre des signes d'essoufflement. La croissance du PIB, qui atteignait 3 % en 2024, est retombée autour de 2 % en 2025. Le marché du travail reste robuste, mais le taux de chômage, proche de 3,7 % l'an dernier, s'établit désormais à 4,2 %, signe d'un léger ralentissement du marché de l'emploi.

Graphique évolution du taux de chômage aux USA

Source : TradingEconomics

L'inflation, après avoir été maîtrisée à 2,3 % en avril 2025, est repartie à la hausse et atteint aujourd'hui 2,7 %. Cette évolution entretient les incertitudes sur la trajectoire monétaire de la FED, alors que les investisseurs anticipent une première baisse de taux en septembre.

Graphique évolution de l'inflation aux USA

Source : TradingEconomics

Dans ce contexte, les résultats des entreprises de l'indice Dow Jones demeurent globalement satisfaisants, mais les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump augmentent les coûts pour les valeurs industrielles. Avec des valorisations proches de leurs records, le potentiel de progression de l'indice Dow Jones apparaît donc plus limité à court terme.

Note : les récentes décisions de Donald Trump, qui a choisi de limoger le responsable des statistiques du chômage ainsi que plusieurs hauts responsables de la Réserve fédérale, soulèvent des interrogations sur la fiabilité des données économiques américaines. Dans les prochains mois, les chiffres publiés devront donc être interprétés avec prudence, car leur pertinence et leur objectivité pourraient être remises en cause.

Jusqu'où l'indice Dow Jones va aller en 2025 ? Avis et analyse technique long terme

D'un point de vue chartiste, la tendance de fond de l'indice Dow Jones reste haussière tant que les cours de Bourse se maintiennent au-dessus du niveau psychologiquement important des 45 000 points. Ce niveau constitue aujourd'hui un support majeur pour l'indice Dow Jones, et un maintien des cours au-dessus plaide pour la poursuite d'une tendance haussière, bien qu'il sera difficile de déterminer des objectifs de prix puisque nous sommes sur des plus hauts historiques et sans aucun niveau de résistance encore visible.

En revanche, une cassure nette sous les 45 000 points viendrait fragiliser ce scénario. Dans ce cas, le cours de Bourse de l'indice Dow Jones pourrait engager une phase de correction en direction des 43 500 points, qui représentent le prochain niveau de support technique. Une stabilisation sur cette zone pourrait offrir un point d'entrée intéressant pour les investisseurs à long terme.

Analyse technique long terme de l'indice Dow Jones

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG.com, données à titre indicatif

Toutefois, si nous devions là aussi observer une cassure des 43 500 points, l'indice Dow Jones risquerait d'accélérer sa baisse vers les 42 000 points, dernier support majeur identifié à moyen-long terme. Sous ce seuil, le biais haussier de fond serait sérieusement remis en question.

Comment trader le Dow Jones en 2025 ? Avis et analyse technique court terme

Depuis la mi-août 2025, le Dow Jones évolue dans un canal de tendance haussier, dont les bornes se situent actuellement entre 45 000 points pour le support et 46 000 points pour la résistance. Ce canal encadre parfaitement les mouvements de prix de l'indice Dow Jones et constitue un repère clé pour les traders à court terme.

La borne basse à 45 000 points joue ici un double rôle, car elle marque non seulement la limite inférieure du canal, mais elle correspond également à un niveau psychologique majeur déjà identifié dans notre analyse à long terme de l'indice Dow Jones. Tant que les cours de Bourse du l'indice Dow Jones se maintiennent au-dessus des 45 000 points, le scénario reste favorable à une poursuite de la hausse. Si le marché entame une nouvelle phase d'euphorie post-rentrée, l'objectif immédiat pourrait se situer sur la borne haute à 46 000 points, et la cassure du canal par le haut pourrait libérer un potentiel haussier supplémentaire pour l'indice Dow Jones.

Analyse technique court terme de l'indice Dow Jones

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG.com, données à titre indicatif

En revanche, une sortie du canal par le bas ouvrirait la voie à une correction rapide, avec un risque de prolongement du repli de l'indice Dow Jones en direction des prochains niveaux de support.

Ainsi, à court terme comme à long terme, les 45 000 points constituent un niveau stratégique que les investisseurs sur l'indice Dow Jones devront suivre avec la plus grande attention.

