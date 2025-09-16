"Il y a urgence" : face au vieillissement des Français, les acteurs du grand âge appellent l'Etat à agir

"On va se retrouver à partir de 2030 face à un défi démographique", a mis en garde Sylvain Rabuel, président du groupe privé DomusVi.

Face au vieillissement des Français, qui doit s'accélérer au cours des prochaines années, les secteurs du grand âge sonne l'alerte. Ce mardi 16 septembre, ils ont exhorté les pouvoirs publics à prendre des mesures dès à présent. "On va se retrouver à partir de 2030 face à un défi démographique", a expliqué Sylvain Rabuel, président du groupe privé DomusVi, lors des Assises des Ehpad, un rassemblement du secteur organisé à Paris jusqu'à mercredi. "Or, aujourd'hui on n'est pas en train de prévoir, de planifier, de développer des offres" de services aux personnes âgées.

Selon un rapport officiel publié en 2023, le nombre de Français de 75 à 84 ans va en effet augmenter de 50% entre 2020 et 2030, passant de 4,1 à 6,1 millions. Dans la décennie suivante, le nombre des plus de 85 ans augmentera de plus de 50%. "On ne peut plus attendre, il y a urgence", a alerté Stéphane Junique, président du groupe mutualiste VYV. Malgré le "contexte politique instable", "c'est à l'Etat de fixer le cap".

Les représentants d'Ehpad privés, publics et associatifs ont notamment appelé les pouvoirs publics à adopter une loi de programmation. "Il nous faut un Etat stratège, on ne peut pas mettre sous le tapis la question des financements", a souligné Luc Carvounas, président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (Unccas). Avec le nombre croissant de personnes âgées, les dépenses publiques pour prendre en charge la dépendance sont attendues en forte hausse dans les prochaines années.