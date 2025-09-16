 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Il y a urgence" : face au vieillissement des Français, les acteurs du grand âge appellent l'Etat à agir
information fournie par Boursorama avec Media Services 16/09/2025 à 18:45

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"On va se retrouver à partir de 2030 face à un défi démographique", a mis en garde Sylvain Rabuel, président du groupe privé DomusVi.

Face au vieillissement des Français, qui doit s'accélérer au cours des prochaines années, les secteurs du grand âge sonne l'alerte. Ce mardi 16 septembre, ils ont exhorté les pouvoirs publics à prendre des mesures dès à présent. "On va se retrouver à partir de 2030 face à un défi démographique", a expliqué Sylvain Rabuel, président du groupe privé DomusVi, lors des Assises des Ehpad, un rassemblement du secteur organisé à Paris jusqu'à mercredi. "Or, aujourd'hui on n'est pas en train de prévoir, de planifier, de développer des offres" de services aux personnes âgées.

Selon un rapport officiel publié en 2023, le nombre de Français de 75 à 84 ans va en effet augmenter de 50% entre 2020 et 2030, passant de 4,1 à 6,1 millions. Dans la décennie suivante, le nombre des plus de 85 ans augmentera de plus de 50%. "On ne peut plus attendre, il y a urgence", a alerté Stéphane Junique, président du groupe mutualiste VYV. Malgré le "contexte politique instable", "c'est à l'Etat de fixer le cap".

Les représentants d'Ehpad privés, publics et associatifs ont notamment appelé les pouvoirs publics à adopter une loi de programmation. "Il nous faut un Etat stratège, on ne peut pas mettre sous le tapis la question des financements", a souligné Luc Carvounas, président de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale (Unccas). Avec le nombre croissant de personnes âgées, les dépenses publiques pour prendre en charge la dépendance sont attendues en forte hausse dans les prochaines années.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La banque centrale des États-Unis a entamé mardi sa réunion sur les taux directeurs dans une configuration particulière: un conseiller de Donald Trump, devenu gouverneur in extremis, est à la même table qu'une responsable que l'exécutif cherche à éjecter ( AFP / Mandel NGAN )
    Un fidèle de Trump et une gouverneure réprouvée par l'exécutif siègent à la Fed
    information fournie par AFP 16.09.2025 18:59 

    La banque centrale des États-Unis a entamé mardi sa réunion sur les taux directeurs dans une configuration particulière: un conseiller de Donald Trump, devenu gouverneur in extremis, est à la même table qu'une responsable que l'exécutif cherche à éjecter. Le suspens ... Lire la suite

  • Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )
    La Bourse de Paris termine en baisse avant la Fed
    information fournie par AFP 16.09.2025 18:53 

    La Bourse de Paris a terminé en baisse de 1% mardi, cédant face aux anticipations de baisse des taux de la Banque centrale américaine (Fed) et affectée par la montée de l'euro face au dollar. L'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, a perdu 1,00%, soit ... Lire la suite

  • Un accord a été trouvé entre les États-Unis et la Chine concernant TikTok, la version américaine de la plateforme devant selon Washington passer sous contrôle national ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    "Nous avons un accord" pour TikTok, assure Donald Trump
    information fournie par AFP 16.09.2025 18:51 

    Un accord a été trouvé entre les États-Unis et la Chine concernant TikTok, la version américaine de la plateforme devant selon Washington passer sous contrôle national, a déclaré mardi Donald Trump. "Nous avons un accord pour TikTok. J'ai conclu un accord avec ... Lire la suite

  • Un électeur vote lors des élections présidentielles et législatives à Lilongwe, le 16 septembre 2025 au Malawi ( AFP / Amos GUMULIRA )
    Présidentielle au Malawi: duel de vétérans de la politique en plein marasme économique
    information fournie par AFP 16.09.2025 18:42 

    Les Malawiens se sont rendus aux urnes mardi pour élire leurs président et députés, dans un contexte de hausse du coût de la vie et de pénuries susceptible d'entamer les chances de réélection du chef de l'Etat sortant, Lazarus Chakwera. Ces élections s'accompagnent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank