Indemnité carburant : le dispositif activé seulement si les prix « explosent »

La prime carburant 2024, destinée à épauler les conducteurs les plus modestes face à la hausse des prix de l'énergie, se précise davantage. Cette indemnité de 100 euros, élargie pour l'année prochaine, sera conditionnée aux prix des carburants. Selon le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, il faudrait que ceux-ci « explosent », et approchent de 2 euros le litre, pour que l'aide soit accordée aux travailleurs qui la demanderont en 2024.

Cette indemnité, qui ne concernait que les 50 % de ménages les plus modestes l'an dernier, serait élargie, si elle était activée l'an prochain, à 1,6 million de bénéficiaires supplémentaires, pour un coût total de 600 millions d'euros, selon le projet de budget pour 2024 actuellement examiné au Parlement.

Selon les chiffres fournis par le gouvernement, le prix moyen du litre de sans-plomb 95 s'établissait vendredi à 1,7985 euro, celui du SP95-10 à 1,7685 euro, et celui du gazole à 1,747 euro. Depuis janvier 2022, il est arrivé que le prix des carburants s'installe au-dessus de la barre des 2 euros, comme cela a été le cas en mars et juin 2022 pour le gazole, et en juin 2022 pour l'essence SP95 et l'essence SP95-10. Mais cela ne s'est pas reproduit cette année, les prix dépassant toutefois les 1,90 euro le litre en septembre.

