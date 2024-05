Indemnisation après les dégâts en Nouvelle-Calédonie : Bruno Le Maire, réunira les assureurs "la semaine prochaine"

Bruno Le Maire à Paris, le 24 avril 2024. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le cabinet du ministre de l'Economie n'a pas donné de date précise pour la réunion prévue avec les assureurs.

Objectif : "garantir une indemnisation rapide et juste" des dégâts causés par les violences en Nouvelle-Calédonie. Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, réunira les assureurs "la semaine prochaine", selon son cabinet ce vendredi 17 mai.

Le montant des dégâts économiques est encore en cours d'évaluation et sera communiqué lorsqu'il sera "stabilisé et fiable", selon la même source, relayant le "soutien" de Bruno Le Maire "aux élus et au monde économique de Nouvelle-Calédonie". D'après David Guyenne, le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Nouvelle-Calédonie, ce montant s'élève à 200 millions d'euros.Le cabinet du ministre de l'Economie n'a pas donné de date précise pour la réunion prévue avec les assureurs.

80% à 90% du circuit de distribution (magasins, entrepôts, grossistes) de Nouméa ont notamment été "anéantis". "Les chiffres sont colossaux, la magnitude de l'impact sera énorme. L'économie calédonienne est structurellement atteinte", a poursuivi David Guyenne, estimant que "l'Etat va devoir intervenir".

Une "cellule de crise économique

Le cabinet du ministre de l'Economie n'a pas donné de date précise pour la réunion prévue avec les assureurs.

Cette annonce intervient à l'issue d'une réunion téléphonique qui s'est tenue ce vendredi matin (heure de Paris) entre Bruno Le Maire, la ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux ainsi que les élus et représentants du monde économique de Nouvelle-Calédonie. Cet échange a permis la mise en place d'une "cellule de crise économique" rassemblant les services de l'Etat, les acteurs économiques et les élus locaux, selon le cabinet. "Cette cellule aura pour objectif de faire remonter les données rapidement et de travailler sur la reconstruction et la relance économique de l'île", a-t-il ajouté.

Depuis lundi, la Nouvelle-Calédonie est en proie à une vague de violences liée à la fronde contre une réforme électorale votée à Paris. Le texte voté vise à élargir le corps électoral aux élections provinciales. Les partisans de l'indépendance estiment que cette modification risque de réduire leur poids électoral et marginaliser "encore plus le peuple autochtone kanak". Cinq personnes sont mortes depuis ce soulèvement : deux hommes de 20 et 36 ans, une adolescente de 17 ans et deux gendarmes.