Inde-Une femme placée en quarantaine pour une possible contamination par Ebola-presse

Une femme originaire d'Ouganda a été placée en quarantaine à Bangalore, en Inde, pour une possible contamination par le virus Ebola, ont rapporté mercredi les médias locaux.

L'Organisation mondiale de la santé qualifie l'actuelle épidémie d'Ebola, due à la souche rare de Bundibugyo pour laquelle il n'existe aucun vaccin, d'urgence de santé publique de portée internationale. Elle touche surtout l'est de la République démocratique du Congo, près de la frontière avec l'Ouganda.

Ebola est un virus souvent mortel qui provoque de la fièvre hémorragique, des vomissements et de la diarrhée. Il se transmet par contact direct avec des fluides corporels.

(Sakshi Dayal; version française Camille Raynaud)