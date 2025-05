Inde: le PIB a progressé de seulement 6,5% au cours de l'année fiscale 2024/2025

Le PIB de l'Inde a progressé de 6,5% au cours de l'année fiscale 2024/2025 terminée en mars, selon les chiffres officiels publiés vendredi, soit un net ralentissement par rapport aux 9% de l'année fiscale précédente.

Le pays le plus peuplé de la planète, avec 1,4 milliard d'habitants, demeure l'un des plus performants du monde, même si sa croissance économique n'est plus aussi forte.

Celle de 2024/2025 est légèrement supérieure aux prévisions du marché qui étaient de 6,3%. Elle a été favorisée par le premier trimestre de l'année calendaire janvier-mars, dépassant les attentes des conjoncturistes.

L'an dernier, l'activité économique indienne a été affectée par le moindre dynamisme du secteur manufacturier, la consommation de la population urbaine, en berne, et la politique monétaire.

Elle a cependant connu un rebond au cours des deux derniers trimestres, aidée par les rendements agricoles.

Mais à terme les surtaxes douanières imposées par l'administration du président américain Donald Trump risquent de peser.

Au cours du trimestre janvier-mars 2025, le PIB a connu une croissance de 7,4% en glissement annuel, la plus importante de l'exercice fiscal, et plus forte que la hausse de 6,2% du trimestre précédent, toujours sur un an.

Le Bureau national des statistiques a souligné dans un communiqué de presse que la croissance du trimestre de mars a été poussée par le secteur de la construction, en plein essor.

Bien que l'Inde soit toujours la grande économie à la croissance la plus rapide, celle-ci a montré des signes de faiblesse en restant en dessous de 8%.

C'est ce chiffre que New Delhi doit atteindre pour créer suffisamment d'emplois bien rémunérés et générer la prospérité économique, selon des experts.

Le ralentissement de l'activité économique au cours de l'année dernière a poussé le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi à annoncer des baisses générales de l'impôt progressif sur le revenu, notamment destinées à la classe moyenne, pour stimuler une activité économique lestée notamment par la consommation atone dans les villes.