Inde: la Banque centrale maintient son taux directeur

La Banque centrale indienne (RBI) a maintenu mercredi son taux d'intérêt directeur à 5,25% en attendant d'évaluer les répercussions de la guerre au Moyen-Orient sur l'une des grandes économies à la croissance la plus rapide.

( AFP / IDREES MOHAMMED )

L'institution monétaire a annoncé que la décision de laisser inchangé son taux de repo, auquel la banque centrale prête aux banques commerciales, a été prise à l'unanimité par le comité de six membres.

La majorité des analyses avait tablé sur une pause, la banque centrale ayant déjà réduit, en 2025, ses taux de 125 points de base cumulés.

La guerre au Moyen-Orient a porté un sérieux coup à la roupie indienne, ravivant les craintes d’une inflation accrue et assombrissant les perspectives de croissance économique de New Delhi.

Le cessez-le-feu de deux semaines annoncé mercredi et la réouverture temporaire du détroit d’Ormuz pourraient contribuer à réduire les tensions sur les prix des carburants et à atténuer les pénuries de gaz de cuisine dans le pays le plus peuplé de la planète.

Le gouverneur de la RBI, Sanjay Malhotra, a indiqué que le comité de politique monétaire était conscient des risques pesant sur les perspectives d’inflation en Inde.

Il a cependant estimé que les bases de l’économie lui conférait "une plus grande résilience pour absorber les chocs qu’auparavant ".

"Il a donc semblé prudent d’adopter une attitude d’attente face à l’évolution de la conjoncture, ainsi qu’aux perspectives de croissance et d’inflation", a déclaré M. Malhotra dans une allocution télévisée depuis Bombay, la capitale financière.

L'Inde, qui importe une large partie de ses besoins en pétrole et en gaz du Moyen-Orient, est l’une des "économies les plus vulnérables d’Asie à un choc sur les prix de l’énergie", selon des analystes du groupe de services financiers Nomura.

La menace de prix du pétrole brut durablement élevés a poussé les investisseurs étrangers à se défaire de plus de 12 milliards de dollars d’actions indiennes au mois de mars, accentuant la pression sur une roupie déjà faible.

La monnaie indienne a perdu plus de 7% au cours de l’année écoulée, ce qui en fait l’une des devises les moins performantes d’Asie.

Ces dernières semaines, la RBI est intervenue pour tenter d'enrayer son recul, notamment via d’importantes ventes de dollars.