Incendies: Glucksmann appelle à une "mobilisation nationale pour la sécurité civile"

Raphaël Glucksmann en compagnie du maire de Jonquieres dans l'Aude Jacques Piraud, le 12 août 2026 ( AFP / Valentine CHAPUIS )

Une "mobilisation nationale pour la sécurité civile", un "guichet unique" pour mieux organiser l'engagement citoyen, des "parlements de l'eau": Raphaël Glucksmann probable candidat à la présidentielle a développé mercredi ses propositions pour lutter contre les incendies, en déplacement dans l'Aude, ravagé par des mégafeux en 2025.

L'eurodéputé, qui s'est rendu notamment à Jonquières et Coustouge, deux communes très touchées par les incendies l'an dernier, qui avaient parcouru 17.000 hectares, a rencontré des habitants et des professionnels impactés par ces feux, à qui il a présenté ses propositions.

"La première des choses, c'est de faire de l'adaptation au changement climatique une mobilisation nationale", a-t-il avancé devant la presse.

"Une mobilisation nationale pour la sécurité civile, une mobilisation nationale pour l'entretien des forêts et des friches, une mobilisation qui permettra aux Françaises et aux Français de s'engager", a-t-il expliqué.

Car s'il faut "plus d'argent pour les SDIS, plus d'argent pour la sécurité civile", il souligne aussi "l'entraide et la solidarité" des Français et leur "capacité à se mobiliser", mais "ce qu'il faut, c'est organiser cette mobilisation".

Le patron de Place publique, qui préconise l'instauration d'un service civique obligatoire et universel, estime que ce dispositif pourrait par exemple aider à l'entretien des friches et des forêts pour éviter la propagation des incendies.

Il a développé aussi l'idée d'un "guichet unique pour l'engagement dans la sécurité civile", qui réunirait toutes les associations dans lesquelles les citoyens peuvent s'investir pour "aider à préserver l'habitabilité de leur territoire".

L'eurodéputé a également plaidé pour l'installation de "parlements de l'eau", afin que "la gestion de l'eau soit démocratique et concertée" entre les habitants et les agriculteurs.

Plus de canadairs, "c'est une nécessité absolue", a-t-il admis, estimant qu'il faut en faire "une priorité nationale". Mais il défend surtout "la relance d'une filière industrielle" française et européenne, pour ne pas être dépendant du Canada.

Il a évoqué le cas de l'entreprise "Positive Aviation", une start-up basée à Toulouse qui cherche à transformer en bombardier d'eau l'ATR 72, un avion régional à hélices. Mais "ils manquent d'investissements. Et bien nous, on doit pouvoir générer ces investissements", a-t-il appuyé. "On doit être capable de produire nos propres instruments pour lutter contre les incendies".

Interrogé sur son ambition présidentielle, l'eurodéputé social-démocrate, qui s'était donné jusqu'à la fin de l'été pour se déclarer officiellement candidat, a répondu: "Nous ne sommes pas à la fin de l'été et vous le saurez très vite".