Incendies et danger des mégots : un député dépose une loi pour taxer les fabricants de cigarettes

La mesure consisterait en une taxe alimentant un fond de reboisement et de financement des forces de sécurité, défend l'ancien ministre de la Santé Yannick Nauder, à l'origine de la proposition de loi.

Un Canadair en intervention sur un incendie à Cotignac (Var), en juillet 2026 (illustration) ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Face aux ravages des incendies, mettre à contribution ceux qui fabriquent les mégots? Le député Yannick Nauder, ex-ministre de la Santé entre 2024 et 2025, a annoncé déposer une proposition de loi pour taxer les industriels du tabac afin qu'ils "prennent enfin leur part" dans les incendies qui parcourent le territoire français.

"Je dépose une proposition de loi pour que les industriels du tabac, ceux qui produisent ces mégots par milliards prennent enfin leur part avec une contribution sur le chiffre d'affaires", a posté l'élu isérois.

"Un mégot jeté par une fenêtre de voiture, et c'est une forêt qui part en fumée", poursuit-il.

Cette loi "permettra de créer et abonder un fond de reboisement et de financement de nos forces de sécurité civile" souhaite M. Neuder. Selon lui, "un mégot suffit à déclencher un feu quand l'air est sec" et "17% des fumeurs reconnaissent en jeter par la fenêtre de leur véhicule". "23 milliards de cigarettes sont vendues chaque année en France. Autant de filtres qui finissent dans nos rues, nos rivières, nos forêts, et qui mettent plus de dix ans à disparaître", conclut l'élu.

Carte comparant les zones brûlées en Gironde et dans les Landes en 2022 et 2026, selon les données Effis au 3 août 2026 ( AFP / Jean-Michel CORNU )

L'année 2026 est déjà historique sur le front des feux en France, avec 120.000 hectares partis en fumée depuis janvier. Le mégafeu survenu en Gironde, a à lui seul ravagé 42.000 hectares, soit l'incendie le plus dévastateur depuis 1949.

Une nouvelle taxe "ne changera pas les comportements individuels", répond Philip Morris

Dans un communiqué, le cigarettier Philip Morris France, leader du marché, a dit regretter et condamner "les comportements irresponsables à l'origine de certains départs de feu", mais estime que "faire peser une nouvelle taxe sur les fabricants ne changera pas les comportements individuels à l'origine de ces situations". Exprimant sa "solidarité" envers les personnes touchées par les incendies, il rappelle que "les industriels du tabac financent déjà un éco organisme, à hauteur de près de 80 millions d'euros par an, pour collecter les mégots et sensibiliser les consommateurs".