Incendies au Chili : les feux restent hors de contrôle malgré une accalmie

Sur cette vue aérienne, de la fumée et des flammes s’échappent de maisons en feu lors d’un incendie de forêt à Concepción, au Chili, le 18 janvier 2026 ( AFP / GUILLERMO SALGADO )

Les incendies dans le sud du Chili, qui ont fait au moins 19 morts, restaient hors de contrôle lundi malgré une relative accalmie, après avoir ravagé des quartiers entiers aux rues désormais jonchées de voitures calcinées et de maisons en cendres.

"Les incendies les plus importants ne sont pas maîtrisés", a déclaré depuis Santiago la directrice du Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred), Alicia Cebrián.

Les feux ont démarré samedi, en plein été austral attisés par de fortes températures et des vents puissants de plus de 70 km/h, dans les régions de Ñuble et du Biobio, à environ 500 km au sud de la capitale.

Les zones les plus touchées sont les localités de Penco et Lirquén, proches de la ville de Concepcion.

Les routes autour de Lirquén, petite ville portuaire de 20.000 habitants, étaient saturées lundi par des personnes tentant de regagner leurs quartiers sinistrés.

Des militaires déployés dans la zone régulaient notamment la circulation autour de ce qu'il restait de leurs habitations.

Le dernier bilan fait état d'au moins 19 morts et de plus de 50.000 personnes évacuées, ainsi que de 1.500 sinistrés, quelque 325 logements détruits et plus de 1.000 habitations endommagées.

Plus de 25.000 hectares ont été ravagés par les flammes, alors que 14 foyers restaient actifs. Plus de 3.500 pompiers étaient mobilisés.

"C'était horrible. J'ai essayé de mouiller autant que possible la maison, mais j'ai vu que les flammes arrivaient vers mon quartier. J'ai pris mon fils, mon frère a sorti mon chien et nous avons fui", a raconté à l'AFP Yagora Vasquez, une habitante de Lirquén.

Elle explique avoir tenté de fuir les flammes en voiture, mais des dizaines d'autres véhicules faisaient de même et le chaos les a empêchés d'avancer.

"Nous avons dû descendre parce que les flammes étaient juste à côté de nous et nous avons couru pour éviter le feu et les braises qui tombaient du ciel", se souvient-elle.

- "Vague de feu" -

Vue aérienne d'un quartier résidentiel détruit par les flammes à Concepción, au Chili, le 18 janvier 2026 ( AFP / Raul BRAVO )

La crainte que quelqu'un ne s'approprie son terrain l'a poussée à installer une tente au milieu des braises encore incandescentes. "Mieux vaut prévenir et rester ici", explique sa sœur, Constanza Vásquez, venue la soutenir.

La région avait été touchée en 2010 par un séisme de magnitude 8,8 suivi d'un tsunami qui avait fait 530 morts.

Cette fois-ci nous avons subi une "vague de feu, pas d'eau", se lamente Mareli Torres, 53 ans.

Selon le président Gabriel Boric, sur place depuis la veille pour superviser les opérations, la situation a été plus favorable que redoutée au cours de la nuit.

Il a cependant dit craindre, sur le réseau social X, une dégradation de la situation. "Les conditions météorologiques ne sont pas bonnes, il est donc possible que des foyers se rallument" au cours de la journée, a-t-il expliqué.

Des températures avoisinant les 30 degrés Celsius sont attendues au cours de la journée.

Les deux régions touchées ont été placées dimanche en état de catastrophe, permettant le déploiement de l'armée. Un couvre-feu nocturne a été imposé dans les localités les plus touchées.

Au cours de la journée le président Boric devait rencontrer le président élu José Antonio Kast, qui prendra ses fonctions le 11 mars prochain.

Ces dernières années, les incendies de forêt ont fortement affecté le Chili, en particulier dans la zone centre-sud.

Selon le Centre chilien de science du climat et de la résilience, l'augmentation des températures et la sécheresse persistante depuis plus d'une décennie ont facilité la propagation des incendies, le sud du pays enregistrant ces dernières années des températures "sans précédent" allant jusqu'à 41 degrés Celsius.

La Patagonie argentine a également été frappée la semaine dernière par de violents feux de forêt, qui ont ravagé plus de 15.000 hectares, selon les autorités locales.