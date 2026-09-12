Incendie sur un ferry aux Philippines : au moins 76 morts

Des membres des garde-côtes philippins déchargent des sacs mortuaires contenant les victimes de l'incendie d'un ferry au port de Borac, à Coron, aux Philippines, le 12 septembre 2026 ( AFP / Ron Lopez )

L'incendie d'un ferry aux Philippines a fait au moins 76 morts, ont annoncé les autorités locales samedi après la découverte de 41 corps à bord du navire calciné.

Le précédent bilan faisant état de 35 victimes. Une douzaine de personnes sont toujours portées disparues, selon les garde-côtes.

Les dépouilles sont ramenées à terre dans un port de Coron, a indiqué dans un communiqué la porte-parole des garde-côtes, Noemie Cayabyab, dans l'attente de leur identification.

Les corps seront provisoirement inhumés le temps que le processus d'analyse de l'ADN soit achevé, a expliqué à des journalistes Kristine Ablana, porte-parole officielle.

Le ferry est échoué sur un îlot au large de Coron, destination touristique prisée de l'île de Palawan, dans l'ouest des Philippines, selon des responsables.

Il sera d'abord demandé aux familles de reconnaître les effets personnels de leurs proches. "Si quelqu'un peut identifier une photo ou des objets, on leur demandera de fournir un échantillon de son ADN", a expliqué Mme Ablana.

Samedi soir, les autorités n'avaient pas indiqué combien de corps restaient à bord du ferry. "L'équipe est déjà retournée à l'intérieur pour vérifier. Elle a découvert (d'autres corps). Mais nous continuons à les examiner un par un", a déclaré aux journalistes le commodore, Geronimo Tuvilla, des garde-côtes.

Les corps ont notamment été retrouvés dans la partie réservée à la classe économique du ferry.

"En quelques secondes"

Noemie Cayabyab avait déclaré vendredi à l'AFP que le premier transfert avait été limité à 30 corps en raison de la capacité du navire de patrouille chargé de les transporter.

La carcasse calcinée du M/V June Aster, le 11 septembre 2026, au large de Coron, aux Philippines ( Philippine Coast Guard (PCG) / Handout )

Le décès de cinq autres personnes avait été confirmé immédiatement après l'incendie.

Trente passagers et 13 membres d'équipage ont été secourus.

Après une explosion, les flammes, parties de la cale, ont envahi l'ensemble du M/V June Aster avec une extrême célérité, "en quelques secondes", avait expliqué vendredi à l'AFP Noemie Cayabyab.

Près de la jetée où les corps devaient être rapatriés, Josenit Mayo, 40 ans, en larmes, a confié à l'AFP que sa fille se trouvait à bord du ferry, rentrant de la capitale, Manille, pour rendre visite à sa famille. "Elle m'a dit : +Maman, je veux rentrer à la maison, mes frères et sœurs me manquent+", a rapporté Mme Mayo. "Elle insistait, elle se sentait seule."

Myra Cabilan a elle expliqué à l'AFP qu'elle avait pris l'avion pour Coron afin de retrouver son frère porté disparu : Rammel Gonzaga, 40 ans, avait pris le ferry à Manille pour un voyage d'affaires avec son beau-frère.

"Sa femme vient d'accoucher il y a un mois. Il était tellement heureux d'avoir une petite fille", a déclaré Mme Cabilan, retenant ses larmes. "A l'aube, je croyais encore qu'il avait survécu. Mais il est toujours porté disparu. J'ai perdu tout espoir", a-t-elle ajouté.

Des agents de l'agence philippine de gestion des catastrophes transportent des cercueils pour les victimes de l'incendie d'un ferry, à Coron, Palawan (Philippines), le 12 septembre 2026 ( AFP / Jam STA ROSA )

Des centaines de personnes désespérées ont publié des commentaires sur la page Facebook d'un maire local, à la recherche de leurs proches, d'amis et même d'un chien.

Les Philippines, un archipel de 116 millions d'habitants, ont une longue histoire de catastrophes impliquant des ferries. En janvier, un ferry à trois ponts transportant plus de 340 personnes avait coulé au large du sud des Philippines, faisant au moins 52 morts.