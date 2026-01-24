 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Incendie meurtrier en Suisse: "vive indignation" du gouvernement italien après la libération du propriétaire du bar
information fournie par AFP 24/01/2026 à 11:29

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, le 23 janvier 2026 à Rome ( AFP / Andreas SOLARO )

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni, le 23 janvier 2026 à Rome ( AFP / Andreas SOLARO )

La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a exprimé samedi "la vive indignation du gouvernement et de l'Italie" après la libération vendredi du propriétaire français du bar de Crans-Montana, en Suisse, ravagé par un incendie qui a fait 40 morts la nuit du nouvel an.

Mme Meloni et son chef de la diplomatie, Antonio Tajani, "ont donné instruction à l'ambassadeur d'Italie en Suisse (...) de prendre immédiatement contact avec la procureure générale du canton du Valais Béatrice Pilloud afin de lui faire part de la vive indignation du gouvernement et de l'Italie" face à la décision de la justice suisse de libérer Jacques Moretti contre une caution de 200.000 francs suisses (environ 215.000 euros), selon un communiqué des services de Mme Meloni.

Et Rome a rappelé son ambassadeur en Suisse pour "définir les mesures supplémentaires à prendre", selon ce communiqué.

Jacques Moretti (g), propriétaire du bar Le Constellation, arrive à une audience au parquet du canton du Valais, à Sion, le 9 janvier 2026 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Jacques Moretti (g), propriétaire du bar Le Constellation, arrive à une audience au parquet du canton du Valais, à Sion, le 9 janvier 2026 en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Six jeunes Italiens ont trouvé la mort dans cet incendie et plus d'une dizaine ont été grièvement blessés.

Mme Meloni et M. Tajani pointent également du doigt "la gravité extrême du crime" dont M. Moretti est soupçonné, "les lourdes responsabilités qui pèsent sur lui, le risque persistant de fuite et le risque évident de nouvelle altération des preuves".

"Cette décision représente une grave offense et une nouvelle blessure infligée aux familles des victimes de la tragédie de Crans-Montana et à ceux qui sont encore hospitalisés", poursuit le communiqué.

"Toute l'Italie réclame à grands cris la vérité et la justice, et demande que, à la suite de cette catastrophe, des mesures respectueuses soient prises, qui tiennent pleinement compte des souffrances et des attentes des familles", selon la même source.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank