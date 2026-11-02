Incendie de Crans-Montana : le point sur l'enquête

Les propriétaires et gérants français du bar de Crans-Montana (Suisse), Le Constellation, Jessica et Jacques Moretti, arrivent pour une audition à Sion, en Suisse, le 5 juin 2026.arrive to attend a hearing as part of the inquiry into a devastating New Year's fire in Sion on June 5, 2026. The French couple Jacques and Jessica Moretti were to be cross-examined by public prosecutors and lawyers for civil parties caught up in the blaze that engulfed Le Constellation bar in Crans-Montana in the early hours of January 1, 2026. The tragedy killed 41 people, mostly teenagers, and injured 115 others. ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Dix mois après le tragique incendie d'un bar à Crans-Montana, en Suisse, qui a fait 41 morts et 115 blessés, l'enquête se poursuit mais pourrait s'étirer sur plusieurs années, vu le nombre de prévenus et de parties civiles.

Le ministère public valaisan examine notamment les responsabilités des autorités communales et des propriétaires et gérants français du Constellation, Jessica et Jacques Moretti. Ce dernier doit être de nouveau auditionné lundi.

. Un couple au coeur de l'affaire

Le couple Moretti est principalement mis en cause sur trois volets : le respect des normes de sécurité incendie, la conformité des issues de secours et des équipements de sécurité, et leur éventuelle connaissance des risques encourus par les clients.

L'enquête a révélé des manquements, mais des zones d'ombre persistent et le passé judiciaire de Jacques Moretti a refait surface. Condamné en France en 2008 pour proxénétisme, il a été mis en cause dans sept autres affaires, notamment pour escroquerie, sans y être condamné.

En mars, un rapport de la police fédérale suisse (Fedpol), consulté par l'AFP, a évoqué des soupçons de blanchiment visant le couple, propriétaire de trois établissements en Valais.

Les enquêteurs évoquent "un montage financier criminel présumé" reposant sur des prêts obtenus de "manière vraisemblablement indue" et des hypothèques.

En août, Jacques Moretti a été placé en détention pour des violences présumées sur son épouse. Il avait passé 14 jours en détention provisoire en janvier dans l'enquête sur l'incendie avant d'être libéré sous caution.

. Les autres prévenus

"A force de cristalliser toute l'attention sur les époux Moretti et d'enfermer la recherche de la vérité sur eux seuls, on finit par oublier que cette procédure compte 15 autres prévenus qui font l'objet des mêmes charges", ont souligné à l'AFP les avocats de Jessica Moretti, Yaël Hayat et Nicola Meier.

"Certaines des réponses essentielles doivent être trouvées ailleurs, en particulier auprès des employés communaux, des responsables de la sécurité et des élus".

Les autres personnes placées sous enquête pénale sont huit élus ou ex-élus communaux, dont le président de Crans-Montana Nicolas Féraud, et sept employés ou ex-employés des services communaux.

Comme les Moretti, ils sont poursuivis pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence".

Les responsables communaux ont reconnu après le drame l'absence de contrôles de sécurité et incendie dans le bar depuis 2019. Au fil des auditions, les enquêteurs tentent d'établir si les responsables connaissaient ces lacunes et si les moyens déployés pour les contrôles étaient suffisants.

"Derrière l'aveu d'incompétence d'une grande partie des prévenus de la commune, (...) on voit bien que tout est bon pour éviter de parler des manquements graves, en particulier sur les contrôles, et de reconnaître une forme de responsabilité", a déploré à l'AFP Me Christophe de Galembert, représentant plusieurs familles.

. Mousse acoustique et sécurité incendie

Les enquêteurs examinent les travaux réalisés par Jacques Moretti au sous-sol du bar en 2015, les autorisations d'exploitation et la sécurité, notamment des issues de secours, dont certaines auraient été verrouillées le soir du drame, et la mousse acoustique du plafond qui s'est rapidement embrasée au contact de bougies étincelantes.

Depuis juin, Jessica Moretti est aussi prévenue de "faux dans les titres" pour une fausse facture relative à cette mousse.

Selon une source proche du dossier, le couple n'a pas clarifié ses responsabilités. Les familles espèrent que les Moretti "reconnaissent leurs torts", selon Me Didier Elsig, autre avocat des parties civiles.

. Une instruction sous pression

Au début de l'instruction, les magistrats cantonaux, peu habitués à ce type d'affaire, ont été vivement critiqués, notamment sur l'absence de détention provisoire immédiate, de mesures anticollusion et de perquisitions rapides.

En avril, ont été rejetées une demande de procureurs extraordinaires extérieurs au canton et une autre visant à récuser les procureures. Depuis, l'une des trois magistrates a annoncé son départ et la fronde semble s'être apaisée.

"Il reste à voir désormais si les errements de l'instruction à son début auront des répercussions sur la suite de la procédure", relève Me de Galembert.

. Enjeu judiciaire

L'instruction doit établir les éventuelles défaillances des travaux, de l'exploitation et des contrôles communaux, ainsi que les responsabilités pénales individuelles.

En juin, deux avocats ont demandé une requalification des charges pesant sur le couple, après la révélation d'échanges avec des employés suggérant qu'ils étaient conscients du risque d'incendie.

A ce jour, les nombreuses parties plaignantes n'ont pas encore été auditionnées et la date d'un éventuel procès reste incertaine.