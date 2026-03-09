 Aller au contenu principal
Incendie de Crans-Montana: l'enquête élargie à cinq responsables et ex-responsables de la commune
information fournie par AFP 09/03/2026 à 10:16

La façade du bar "Le Constellation", où un incendie s'est déclaré, à Crans-Montana, le 9 janvier 2026 en Suisse ( AFP / MAXIME SCHMID )

Le parquet du canton suisse du Valais a annoncé lundi avoir placé cinq responsables et anciens responsables de la commune de Crans-Montana sous instruction pénale dans le cadre de l'enquête sur l'incendie d'un bar qui a fait 41 morts et 115 blessés au nouvel an.

Le ministère public valaisan n'a pas souhaité fournir plus de précisions, mais une source proche du dossier a confirmé à l'AFP des informations publiées dans la presse suisse et italienne indiquant que parmi ces personnes figure le président de la commune, Nicolas Féraud.

Selon la même source, sont également concernés un ancien conseiller communal en charge de la sécurité, un ancien responsable de la sécurité en protection incendie et son adjoint, et un membre de l’équipe actuelle de sécurité publique.

L'enquête pour "incendie par négligence, homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence" vise désormais neuf personnes, dont les propriétaires français du bar, l'actuel responsable du service de sécurité de Crans-Montana et son prédécesseur.

Le ministère public est chargé de lever le voile sur les circonstances exactes de l'incendie qui a ravagé le bar Le Constellation dans le centre de la station de ski suisse, le respect des normes de sécurité par les propriétaires et les diverses responsabilités.

( AFP / Fabrice COFFRINI )

La commune a reconnu l'absence de contrôles incendie dans le bar depuis 2019 alors qu'ils doivent être effectués tous les ans, conduisant certains avocats des familles des victimes à réclamer que les autorités politiques soient aussi visées par la procédure.

Les cinq responsables et ex-responsables de la commune, ainsi que le propriétaire du bar Jacques Moretti, doivent être entendus par le ministère public entre les 7 et 15 avril, a indiqué à l'AFP une autre source proche du dossier.

Survenu la nuit de la Saint-Sylvestre, l'incendie a été provoqué selon l'enquête par les étincelles de bougies "fontaine" qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol de l'établissement.

Ce drame a fait 41 morts et 115 blessés, principalement des adolescents et de jeunes adultes. Certains blessés gravement brûlés sont toujours dans le coma. Fin février, 58 blessés étaient encore hospitalisés en Suisse et à l'étranger.

