Incendie de Crans-Montana : Jacques Moretti de nouveau auditionné

Les propriétaires et gérants français du bar de Crans-Montana (Suisse), Le Constellation, Jessica et Jacques Moretti, arrivent pour une audition à Sion, en Suisse, le 5 juin 2026.arrive to attend a hearing as part of the inquiry into a devastating New Year's fire in Sion on June 5, 2026. The French couple Jacques and Jessica Moretti were to be cross-examined by public prosecutors and lawyers for civil parties caught up in the blaze that engulfed Le Constellation bar in Crans-Montana in the early hours of January 1, 2026. The tragedy killed 41 people, mostly teenagers, and injured 115 others. ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Cinq mois après sa dernière audition, Jacques Moretti, propriétaire du bar ravagé par un incendie meurtrier dans la station de ski suisse de Crans-Montana, fait à nouveau face lundi aux questions des procureures.

Cette audition devait initialement se dérouler comme en juin sous le format de confrontation avec son épouse, Jessica Moretti, également propriétaire du Constellation.

Mais les procureures du canton du Valais ont renoncé à convoquer cette dernière après qu'une psychologue-psychothérapeute a alerté sur son "état de fragilité psychique particulièrement important" et sur les risques liés à une "confrontation directe" avec son mari, en détention provisoire depuis mi-août pour des violences présumées sur son épouse.

Il avait déjà passé 14 jours en détention provisoire du 9 au 23 janvier dans le cadre du dossier de l'incendie du bar, qui a fait 41 morts et 115 blessés dans la nuit du nouvel an.

"La détresse" de Jessica Moretti "est tout à fait compréhensible" mais elle "ne doit pas constituer un paravent procédural", a réagi Me Gilles-Antoine Hofstetter, qui représente des familles de victimes, à son arrivée sur le campus universitaire Energypolis de Sion (Valais) où se tiennent les auditions.

"J'attendais beaucoup de cette confrontation" d'autant que "la situation conjugale des époux Moretti a évolué", a-t-il encore regretté.

Jacques Moretti est arrivé tôt lundi matin hors de portée des caméras. Son avocat, une nouvelle fois accompagné des conseils de Jessica Moretti, n'a pas fait de déclaration.

"On ne lâchera rien"

Plusieurs victimes, dont certaines portent les stigmates de l'incendie, ainsi que des proches de victimes, ont aussi fait le déplacement, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Parmi eux, Laetitia Brodard-Sitre, dont le fils, Arthur, âgé de 16 ans, est décédé dans le drame. Sur sa veste, elle a épinglé deux photos : une de son fils, souriant, et une autre de la tombe fleurie de celui-ci.

Elle a dit aux journalistes espérer que Jacques Moretti "aura moins de trous de mémoire qu'à la dernière audition" et "assumera ses responsabilités".

"Pourquoi est-ce que la personne, Jessica Moretti, qui était à la table de mon enfant, la chair de ma chair, en est sortie indemne et pourquoi mon fils a été retrouvé mort, intoxiqué, brûlé ?" a-t-elle interrogé.

Sur la porte d'entrée du bâtiment, les proches ont apposé deux affiches, l'une rappelle le bilan des 115 personnes brûlées et blessées, tandis que l'autre rend hommage aux 41 victimes décédées, symbolisées par 41 étoiles.

"On est là pour nos enfants. On ne lâchera rien pour eux. Je viens pour toutes les victimes et pour tous les blessés (...) certains n'ont plus de doigt, plus d'oreille, plus rien", a déclaré aux journalistes Astrid Panine, la mère de Cyane, la serveuse française décédée dans le bar.

La mère du DJ du bar, également décédé, était aussi présente mais n'a pas souhaité s'exprimer.

Le drame survenu en pleine célébration de la Saint-Sylvestre a principalement frappé des adolescents et de jeunes adultes, dont de nombreux étrangers, en particulier des Italiens et des Français.

Requalification des charges ?

Les premiers éléments de l'enquête font apparaître que l'incendie a été déclenché par les étincelles de bougies "fontaine" qui ont enflammé une mousse insonorisante au plafond du sous-sol du bar.

Les investigations s'articulent autour de la question de la responsabilité des autorités communales et du couple Moretti.

Les inculpations se sont succédé au fil de l'enquête pénale, qui vise désormais 17 personnes : le couple de Français propriétaire du bar, huit élus ou anciens élus communaux, dont le président de Crans-Montana, Nicolas Féraud, et sept employés ou anciens employés des services communaux.

Les responsables de la commune ont reconnu, juste après le drame, qu'aucun contrôle de sécurité ni inspection liée aux risques d'incendie n'avait été effectué dans le bar depuis 2019.

Tous les prévenus sont poursuivis pour "homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence".

Début juin, deux avocats des parties civiles ont réclamé une requalification des charges pesant sur les Moretti, après la révélation d'échanges de ces derniers avec des employés attestant de leur connaissance d'un risque d'incendie.

Ils demandent aux magistrates de retenir le "meurtre par dol éventuel", une qualification qui suppose que les prévenus aient envisagé la possibilité d'un décès et accepté ce risque.

Elle est passible de la prison à vie.