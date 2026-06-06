Incendie dans la banlieue de Bruxelles, 50 habitants évacués – VRT

Un incendie s'est déclaré samedi dans un entrepôt de la banlieue bruxelloise d'Anderlecht, dégageant d'importantes volutes de fumée noire, a rapporté la chaîne de télévision publique belge VRT.
Les causes de l'incendie et la nature des marchandises stockées dans l'entrepôt n'étaient pas connues dans l'immédiat.
Alertés vers 7 heures du matin, les pompiers s'efforçaient de maîtriser l'incendie, sommant les riverains de garder portes et fenêtres closes. Une cinquantaine de personnes ont été évacuées, a fait savoir Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois cité par la VRT.
(Reportage 'Amina Ismail ; Version française Elizabeth Pineau)
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