Incendie dans la banlieue de Bruxelles, 50 habitants évacués – VRT

Un incendie s'est déclaré samedi dans un entrepôt de la banlieue bruxelloise d'Anderlecht, dégageant d'importantes volutes de fumée noire, a rapporté la chaîne de télévision publique belge VRT.

Les causes de l'incendie et la nature des marchandises stockées dans l'entrepôt n'étaient pas connues dans l'immédiat.

Alertés vers 7 heures du matin, les pompiers s'efforçaient de maîtriser l'incendie, sommant les riverains de garder portes et fenêtres closes. Une cinquantaine de personnes ont été évacuées, a fait savoir Walter Derieuw, porte-parole des pompiers bruxellois cité par la VRT.

(Reportage 'Amina Ismail ; Version française Elizabeth Pineau)