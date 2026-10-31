Incendie d'un immeuble à Clermont-Ferrand: trois corps retrouvés dans les décombres

Des pompiers à proximité d'un immeuble ravagé par un incendie dans lequel trois corps ont été retrouvés, le 31 octobre 2026 à Clermont-Ferrand ( AFP / Alex MARTIN )

Trois corps ont été retrouvés dans la nuit de vendredi à samedi dans les décombres d'un immeuble ravagé la veille par un incendie d'origine potentiellement criminelle dans le centre de Clermont-Ferrand, a déclaré le parquet à l'AFP.

Une trentaine de pompiers restaient mobilisés sur les lieux samedi matin à la recherche d'une potentielle quatrième victime, un habitant de l'immeuble sinistré qui n'a pas pu être localisé, ont précisé les secours, confirmant une information de Ici et La Montagne.

Ils bénéficient de l'aide d'une équipe cynophile et d'une unité spécialisée dans la recherche en milieu effondré ou fragilisé, ont-ils ajouté.

Des pompiers à proximité d'un immeuble ravagé par un incendie dans lequel trois corps ont été retrouvés, le 31 octobre 2026 à Clermont-Ferrand ( AFP / Alex MARTIN )

En parallèle, l'audition d'un homme de 21 ans, placé en garde à vue vendredi matin, se poursuivait dans le cadre de l'enquête sur l'origine de l'incendie, a indiqué le procureur Eric Serfass dans un communiqué.

Même si les circonstances exactes restent à déterminer, "les premières constatations des enquêteurs laissent entrevoir une origine criminelle possible de l'incendie", avait précisé le parquet dès vendredi.

Il n'était pas en mesure samedi matin de donner des précisions sur l'identité des victimes.

Le feu s'est déclaré vers 3H00 vendredi en plein coeur de Clermont-Ferrand dans un immeuble d'habitation de cinq étages, mitoyen d'autres bâtiments, dans une impasse étroite rendant les lieux difficiles d'accès pour les véhicules de secours.

Selon la mairie, deux appartements étaient en feu à l'arrivée des pompiers. "L'incendie a ensuite atteint la toiture et entraîné l'effondrement des 4e et 5e étages". L'escalier de l'immeuble s'est également effondré.

Six personnes ont été hospitalisées pour des blessures légères. Dans un premier bilan provisoire, la préfecture avait précisé que six personnes avaient été incommodées par des fumées et une s'était échappée en sautant de la fenêtre de son appartement.

Par précaution, les bâtiments qui jouxtent l'immeuble sinistré ont été évacués et les riverains concernés pris en charge par la municipalité, soit une trentaine de personnes selon la mairie. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place.

"Clermont-Ferrand est en deuil", a déclaré dans un communiqué le maire LR de la ville, Julien Bony, adressant ses condoléances aux proches des victimes. "Je pense aussi aux voisins, riverains, commerçants, frappés par ce drame qui nous touche tous. Notre peine est grande aujourd'hui", a-t-il ajouté.