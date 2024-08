Impôts et médailles olympiques : le coup de gueule de David Douillet

L'ancien Ministre des sports et double champion olympique de judo déplore l'imposition des primes attribuées aux médaillés français des Jeux de Paris 2024, mettant en avant les années de sacrifice consentis par des sportifs souvent peu connus du grand public et en situation précaire.

La prime versée par l'Etat pour une médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris 2024 s'élève à 80.000 euros ( AFP / BERTRAND GUAY )

"Fiscaliser ça? Je trouve que c'est une honte". Interrogé sur l'imposition des primes versées aux sportifs français médaillés aux Jeux olympiques de Paris 2024, l'ancien judoka David Douillet, devenu par la suite ministre des Sports puis député, a fustigé la politique fiscale de la France en la matière.

Après plusieurs JO pour lesquels les champions furent exonérés d'impôts sur leurs breloques et primes, ces sommes sont à nouveau soumises à l'impôt sur le revenu, depuis les Jeux de Tokyo en 2021.

Cette année, l'or olympique rapporte ainsi une prime de 80.000 euros versé par l'Etat, l'argent 40.000 euros, et le bronze 20.000 euros. "C'est vrai que ça peut paraître beaucoup d'argent", a admis le double champion olympique des poids lourds, lundi 5 août. "Mais il faut prendre conscience d'une chose : quand un athlète touche 80.000 euros, vous savez combien de temps il met pour avoir sa breloque? Entre 10 et 15 ans. Et c'est plutôt 15. Si tu étales 80.000 euros sur 15 ans, tu verras ce que c'est" , a tonné David Douillet, à l'antenne de RMC .

Sportifs de haut-niveau : une réalité financière loin des fantasmes

"Pour certains athlètes, c'est de l'argent de poche, et pour d'autres, dans des petits sports, c'est immense", ajoute t-il encore.

En 2015, un rapport réalisé par Brigitte Bourguignon, alors députée PS du Pas-de-Calais, avait mis en lumière la situation précaire de nombreux sportifs de haut niveau. 40 % d'entre eux vivaient alors ainsi en dessous du seuil de pauvreté. En vue des Jeux olympiques de Paris 2024; l'Etat avait engagé une grande refonte de son système de haute-performance sportive, notammment par la création de l'Agence nationale du sport. Entre 2016 et 2024, le budget mobilisé par l’Etat au service de la haute performance a ainsi augmenté de 68%, pour atteindre 114 millions d’euros en 2024, affirme un communiqué du gouvernement.