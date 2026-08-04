Impôts, avances automatiques, activité partielle... : Les Entrepreneurs demandent "un dispositif exceptionnel" pour les entreprises affectées par les incendies, même indirectement

L'organisation patronale demande par ailleurs une campagne de communication à destination des touristes et la réouverture rapide des axes de circulation.

Un pompier à Montfort-sur-Argens, le 31 juillet 2026. ( AFP / THIBAUD MORITZ )

Face au risque d'un "désastre", l'organisation patronale Les Entrepreneurs (ex-CPME) a demandé au gouvernement la mise en place d'"un dispositif exceptionnel" pour aider les entreprises touchées par les incendies, comprenant notamment un échelonnement des impôts et des cotisations et des indemnisations facilitées.

Dans une note adressée vendredi 31 juillet à Sébastien Lecornu, vue par l' AFP , le président des Entrepreneurs, Amir Reza-Tofighi, estime que la situation dans le sud-ouest "commande la mise en œuvre de mesures fortes à la hauteur des conséquences désastreuses et inédites" rencontrées par les entreprises de la région, même celles "indirectement touchées". Cette demande concerne l'ensemble des régions impactées par des incendies,dont "la saison ne fait hélas que débuter", ont observé lundi Les Entrepreneurs auprès de l' AFP . Soulignant que, selon la Chambre de Commerce (CCI) de Bordeaux-Gironde, "40.000 entreprises auraient été directement ou indirectement affectées" dans le département, Amir Reza-Tofighi demande "un dispositif exceptionnel" pour "accompagner dans le temps" ces entreprises.

Les Entrepreneurs proposent ainsi une indemnisation de l'activité partielle "renforcée, sur le modèle de ce qui a été déployé au moment de la crise Covid", soit une indemnisation salariée de 70% du brut et une allocation employeur de 70% du brut également, contre respectivement 60% et 36% dans le droit commun. À défaut, que l'allocation employeur soit portée à 60%, comme l'indemnisation du salarié.

Fonds de solidarité

Ils souhaitent une avance automatique sur l'allocation d'activité partielle dès le dépôt de la demande, et un doublement à 60 jours du délai de dépôt.

L'organisation demande aussi que les salariés saisonniers puissent bénéficier de l'activité partielle s'ils avaient eu un contrat de travail avec le même employeur l'année précédente -au lieu des deux années précédentes comme le prévoit le gouvernement.

Ils réclament l'échelonnement sur 12 mois des impôts et cotisations sociales , la mise en place d'un fonds exceptionnel de solidarité, et une campagne de communication incitant les touristes à ne pas annuler leurs vacances.

L'organisation insiste aussi sur la nécessité de rouvrir dès que possible les axes de circulation impactés par les feux.

Dans un mail adressé vendredi aux 120 fédérations et aux unions territoriales départementales, Amir Reza-Tofighi souligne que la cellule nationale de crise mise en place par son organisation a déjà été saisie de problèmes de circulation "par des professionnels des activités funéraires ou des entreprises de portage de repas", ou "par des prestataires de services à la personne (auprès de patients) ayant besoin de soins, d'oxygène ou de dispositifs médicaux indispensables".