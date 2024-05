Impôts 2024 : dernier jour pour envoyer sa déclaration de revenus

Depuis 2019, tous les foyers fiscaux français ont l'obligation de déposer leurs déclarations de revenus en ligne. Cependant, le format papier demeure possible dans le cas où votre résidence principale n'est pas équipée d'accès à Internet, ce qui concerne encore 7 % des Français. Si vous avez accès à Internet mais que vous n'êtes « pas en mesure de faire votre déclaration en ligne », vous pouvez également transmettre votre déclaration de revenus par la poste.

Loi Pinel : comment bien déclarer ses impôtsAttention aux retardataires, même si la déclaration reste possible une fois la date limite dépassée, l'administration fiscale prévoit des sanctions. Le montant de l'impôt pourra être majoré de 10 à 40 % en fonction de l'envoi ou non d'une mise en demeure et du retard pris par rapport à celle-ci. Des intérêts peuvent aussi être prélevés à hauteur de 0,20 % de l'impôt par mois de retard.

Pour les contribuables ayant accès à Internet, les dates limites dépendent du numéro de département du foyer fiscal. Pour les départements numérotés 01 à 19 ainsi que pour les résidents français à l'étranger, les déclarations doivent être transmises avant le 23 mai 23 h 59. Entre les départements 20 et 54 (les deux départements corses inclus), la date limite est le jeudi 30 mai. Enfin, pour les départements 55 et plus, les déclarations doivent être