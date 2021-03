Impôt 2021 : défiscalisez en investissant dans la pierre

Le législateur encourage la rénovation de logements anciens dans les villes moyennes. (© Adobestock)

Le législateur encourage l'acquisition d'un logement destiné à la location. Quel régime choisir selon le montant de vos impôts et vos priorités patrimoniales.

Investir dans la pierre peut se faire à tous les âges, selon ses moyens, son profil et ses goûts. Plusieurs dispositifs fiscaux (Pinel, Denormandie, Cosse, Malraux) permettent d'alléger la dépense.

Un précieux coup de pouce qui nécessite bien sûr de se plier à certaines contreparties. Nos explications pour choisir le régime adapté à vos besoins.

Pinel : un dispositif plus compliqué qu'il n'y paraît

Le dispositif Pinel est reconduit jusqu'en 2024 avec quelques nouveautés : ses atouts fiscaux vont être revus à la baisse progressivement en 2023 puis en 2024 et l'investissement porte désormais uniquement sur des appartements dans «un bâtiment d'habitation collectif», neufs ou vendus en état futur d'achèvement (Vefa).

Pour les investissements réalisés en 2021 et 2022, le Pinel ne connaît pas d'autres changements et offre encore une réduction d'impôts de 12, 18 ou 21%, à condition de respecter les conditions imposées par le législateur. Dans l'ordre, vous devez investir dans des communes situées dans des zones précises, c'est-à-dire Abis, A, et B1*, et à titre expérimental dans cinquante-huit communes bretonnes et parcelles de communes bretonnes jusqu'au 31 décembre 2021. Cette division du territoire est importante, car, selon la zone, les plafonds à respecter (loyers, ressources des locataires) sont différents.

Vos obligations ne s'arrêtent pas là,