Importantes manifestations en Australie en soutien au peuple palestinien

Des milliers d'Australiens ont participé dimanche à des rassemblements pro-palestiniens dans un contexte de relations tendues avec Israël à la suite de la décision du gouvernement australien de centre-gauche de reconnaître un État palestinien.

Une quarantaine de manifestations ont eu lieu dimanche en Australie selon l'organisation Palestine Action Group, avec une forte affluence dans les villes de Sydney, Brisbane et Melbourne.

Selon les organisateurs, environ 350.000 personnes ont défilé dans tout le pays dont environ 50.000 à Brisbane, où la police a parlé pour sa part de 10.000 manifestants.

La police n'a pas fourni d'estimations pour les manifestations de Sydney et Melbourne.

En descendant dans la rue, les Australiens "exigent la fin de ce génocide à Gaza et exigent que notre gouvernement sanctionne Israël", a déclaré Josh Lees, un organisateur du défilé de Sydney où les manifestants, dont beaucoup arboraient des drapeaux palestiniens, scandaient « Libérez la Palestine".

Alex Ryvchin, co-PDG du Conseil exécutif du judaïsme australien, le groupe de coordination des juifs d'Australie, a estimé à la chaîne de télévision Sky News que ces rassemblements créaient "un environnement dangereux et ne devraient pas se tenir".

Les manifestations font suite à l'intensification des attaques personnelles du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à l'encontre de son homologue australien Anthony Albanese, dont le gouvernement travailliste a décidé de reconnaître un État palestinien.

A l'instar de la France, de la Grande-Bretagne et du Canada, le gouvernement australien a annoncé qu'il souhaitait reconnaître, sous conditions, un État palestinien.

Début août, dizaines de milliers de personnes ont défilé sur l'emblématique Harbour Bridge de Sydney, appelant à la paix et à des livraisons d'aide à Gaza où Israël a lancé une offensive il y a près de deux ans après une attaque meurtrière transfrontalière du groupe Hamas.

Les autorités palestiniennes affirment que le conflit a coûté la vie à plus de 60.000 personnes à Gaza, tandis que les organisations humanitaires parlent de famine généralisée sur le territoire.

(Reportage Sam McKeith et Hollie Adams à Sydney ; version française Elizabeth Pineau)