Immobilier sur le littoral : des prix dopés par la crise sanitaire, selon la Fnaim

En moyenne le prix d'un logement sur le littoral s'élève à 4.467 euros le mètre carré en juin 2022, contre 3.020 euros/m2 sur l'ensemble du territoire.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Selon une étude de la Fédération Nationale de l’Immobilier (Fnaim) publiée fin juillet, le prix au mètre carré a davantage augmenté dans les stations balnéaires que dans le reste du pays en raison du Covid. Le coût dans les stations balnéaires a augmenté sur un an de 13 % contre 7,7 % pour la France entière, même si l’écart est moindre avec la province (+8,8 %).

En moyenne pour l'ensemble des logements, le prix sur le littoral s'élève à 4.467 euros le mètre carré au 1er juin 2022 , contre 3.020 euros/m2 sur l'ensemble du territoire. "On constate clairement un 'effet post Covid' sur les stations balnéaires", explique le président de la Fnaim, Jean-Marc Torroillon. "Les Français sont à la recherche d’évasion, d’espace et de nature à l’issue de cette crise sanitaire.

Les prix ont crû de 24 % depuis le Covid-19

Plus que jamais, s’extraire des grandes zones urbaines est une priorité. Les fortes chaleurs qui deviennent plus violentes et plus récurrentes sont également certainement un argument de poids", ajoute t-il. Entre avril 2018 et mars 2020, dans les 24 mois précédant la crise sanitaire, les prix dans les stations balnéaires avaient augmenté de 6,9 % (contre 7,5 % sur tout l'Hexagone). Dans les 24 mois suivants la crise (de mai 2020 à avril 2022), les prix dans les stations balnéaires ont crû de 24, 2% (contre 14,6 % sur l'ensemble du pays).

Au niveau régional, les deux régions où les prix dans les stations balnéaires ont le plus augmenté sont la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Nouvelle-Aquitaine : les communes littorales de région Paca ont un prix moyen de 5.429 euros du m2 au 1er juin 2022 , celles de Nouvelle-Aquitaine, 5.307 euros. A l'inverse, les régions Normandie (2.939 euros) et Hauts-de-France (3.183) sont celles où les prix sur le littoral sont les moins élevés.