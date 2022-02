Immobilier : quelles sont les rues les plus chères dans l'Hexagone ?

C'est un classement qui ne manquera pas d'interpeller de nombreux investisseurs immobiliers. Comme le relaie BFMTV, MeilleursAgents a publié les résultats de son étude concernant les cinq rues les plus chères au sein des dix plus grandes villes de France. Sans surprise, ce sont les artères parisiennes qui trustent les premières places, avec la rue Guynemer en tête. Le prix moyen du mètre carré dans cette rue du VIe arrondissement de la capitale est évalué à 23 008 euros. La place Saint-Sulpice (22 037 euros) et l'avenue Montaigne (21 808 euros) complètent le podium.

Derrière Paris, c'est la ville de Nice qui affiche les prix les plus élevés. Dans l'avenue Jean Lorrain, située en front de mer, le coût moyen du mètre carré dépasse les 9 000 euros (9 040 euros) tandis que celui de l'avenue Germaine s'en rapproche (8 879 euros). Les cinq rues les plus chères des villes de Lyon, où les prix oscillent entre 7 348 euros dans la rue Malesherbes et 7 558 euros au cours Franklin Roosevelt, et Bordeaux ( de 6 574 euros au cours de l'Intendances à 7 005 euros dans la rue Mably) suivent dans le classement.

Un écart abyssal entre Paris et Montpellier

Derrière, la rue Saint-Anne à Toulouse (6 296 euros/m²), l'avenue Camus à Nantes (6 052 euros/m²) ou la Place du Concert à Lille (5 498 euros/m²) sont les artères les plus chères de ces villes. En bas du classement, Montpellier, ville la moins chère parmi

