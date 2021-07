Immobilier : les choix d'investissement de CM-AM Pierre

CM-AM Pierre est gérée par Alexis Bossard. (© DR)

Cette Sicav compte parmi les meilleurs fonds d'immobilier coté. Découvrez le plan de route d'Alexis Bossard, gérant de CM-AM Pierre au Crédit Mutuel Asset Management pour sécuriser les gains tout en allant chercher la croissance alors que le secteur se réveille en Bourse.

À 182,31 euros au 30 juin, la Sicav CM-AM Pierre dépasse son point haut d'avant Covid (164,36 euros) et gagne 37,22% sur un an, 41% sur trois ans, 75% sur cinq ans, 150% sur dix ans. Des performances toujours supérieures à l'indice de référence de l'immobilier coté en Europe.

Son plan de route lui a été très favorable pendant la pandémie et les confinements et devrait le rester.

Il n'est pas trop tard pour revenir sur l'immobilier coté, secteur encore en retard sur le reste de la Bourse tant les confinements ont fait craindre les fermetures de magasins et des abandons de loyers. Et ce n'est pas parce que la Sicav CM-AM Pierre est l'une des rares à avoir dépassé ses niveaux d'avant Covid qu'il faudrait la juger trop chère. Bien au contraire.

D'abord le rapport cours bénéfice 2022 du fonds CM AM Pierre est inférieur à celui de son indice de référence (20,4 fois contre 21,1 pour l'indice EPRA Europe Nareit au 12 juillet 2021)

Ensuite et surtout Alexis Bossard, gérant de CM-AM Pierre a montré sa capacité à naviguer par gros temps.. «L'immobilier résidentiel est ma quille, il me donne de la stabilité, et l'immobilier logistique est ma voile». Il n'hésite pas à s'éloigner des routes désignées par les grands indices en tirant beaucoup moins vers les bureaux et commerces que la plupart des Sicav françaises.

Un gros coussin de sécurité

Le résidentiel son