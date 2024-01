Immigration : "Il faut un regard de régularisation" pour les personnes travaillant en France "depuis des années", plaide l'U2P

Michel Picon à Paris le 16 octobre 2023. ( POOL / MIGUEL MEDINA )

Pour les personnes étrangères "qui travaillent, qui sont sur notre sol depuis des années et qui apportent des cotisations sociales, leur énergie, leur travail à la construction du pays, il faut avoir un regard de régularisation", a justifié Michel Picon, président de l'U2P (Union des entreprises de proximité), sur BFM Business ce vendredi 26 janvier.

Les entreprises ont "besoin de gens qui travaillent". Ce vendredi 26 janvier, Michel Picon, le nouveau président de l'U2P (Union des entreprises de proximité), a invité à la régularisation des personnes travaillant en France "depuis des années". "Des gens qui travaillent, nous en avons besoin", d'autant qu'il y a "des secteurs en tension de recrutement", a déclaré sur BFM Business Michel Picon.

Il s'exprimait au lendemain de la validation par le Conseil constitutionnel de la disposition sur la régularisation des travailleurs sans papiers dans les métiers en tension, incluse dans la loi immigration dont le Conseil a par ailleurs retoqué 35 articles sur 86. Michel Picon a fait remarquer qu'il y avait "des centaines de milliers d’emplois non pourvus, pas seulement dans la restauration", citant "les géomètres-experts, les experts-comptables, les pharmaciens qui recherchent 55.000 collaborateurs". Il a souligné "un problème de formation et des freins périphériques à l'emploi; le logement, la garde d'enfants..." et souhaité "un grand plan pour une meilleure adéquation" entre ces emplois et les demandeurs d'emploi.

Le président de l'U2P estime que les patrons "vont être entendus" par le gouvernement sur un assouplissement des seuils sociaux dans les entreprises. Ils sont pour lui "un frein à l'emploi" : "passer de dix à onze salariés, c'est un carcan pour l'entreprise", a-t-il dit. Il a critiqué au passage le guichet unique électronique de formalités des entreprises mis en place l'an dernier, estimant qu'on a voulu "construire une banque de données" à travers lui, en demandant à l'entrepreneur des détails comme son régime matrimonial ou l'âge de ses enfants.

Michel Picon, 68 ans, assureur originaire du Grau-du-Roi (Gard), est le premier dirigeant de l'Unapl (professions libérales) à devenir président de l'U2P, pour quatre ans. L'U2P est composée de quatre confédérations — outre l'Unapl, la Capeb (bâtiment), dont est issu le président sortant Dominique Métayer, la CGAD (alimentation de détail), la Cnams (artisanat et services) - dont les dirigeants prennent sa présidence à tour de rôle.