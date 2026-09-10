Immigration dans l'UE : environ 332.000 demandes d'asile au premier semestre, au plus bas depuis 2021

L'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, à Paris, le 22 février 2024. ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Au premier semestre 2026, les trois nationalités les plus représentées parmi les demandeurs d'asile étaient afghane, vénézuélienne et bangladaise.

"C'est le nombre le plus bas depuis 2021". Les pays de l'Union européenne ont enregistré au premier semestre 2026 quelque 332.000 demandes de protection internationale, un recul de 17% sur un an, confirmant la tendance à la baisse amorcée en 2024, selon ce jeudi 10 septembre l'agence de l'UE pour l'asile (EUAA).

Cela s'explique notamment par la transition politique en Syrie, qui a fait chuter depuis un an les demandes d'asile de Syriens, note l'EUAA, tout en jugeant "fragile" ce changement de gouvernance après le renversement du président Bachar al-Assad par une coalition de rebelles fin 2024. Autre facteur : "les efforts de l'UE pour coopérer avec les pays d'origine et de transit", alors qu'en revanche la guerre au Moyen-Orient ces six derniers mois ne s'est "pas traduite par une augmentation des demandes d'asile" au sein des Vingt-Sept.

Quatre pays majoritairement concernés

Les trois-quarts des demandes de protection internationale de janvier à juin 2026 ont concerné quatre pays : la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Ils comptaient ensemble pour les 4/5èmes dans les bilans précédents, ce qui signifie que des pays de moindre taille enregistrent aussi des demandes par milliers. Par exemple la Grèce, le pays de l'UE qui en reçoit le plus en proportion de sa population, selon l'agence européenne. Parmi les demandeurs d'asile au premier semestre, la nationalité afghane était la plus représentée (39.000), devançant les Vénézuéliens et les Bangladais.

Moins d'un tiers des demandes traitées au cours des six premiers mois de l'année ont été acceptées, a précisé l'EUAA, en soulignant que cela devrait avoir un impact sur les requêtes futures. En vertu de règles européennes entrées en vigueur en juin, les demandeurs originaires de pays dont le taux de reconnaissance est inférieur à 20% sont soumis à une procédure accélérée, assortie d'un renvoi rapide en cas de rejet.