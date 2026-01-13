Images dénudées de Grok: la Haute commissaire à l'Enfance française a saisi la commissaire européenne

La Haute commissaire à l'Enfance française, Sarah El Haïry, a saisi la commissaire européenne à la souveraineté numérique sur la fonctionnalité de Grok permettant de générer de fausses images de personnes dénudées ( AFP / Nicolas TUCAT )

La Haute commissaire à l'Enfance française, Sarah El Haïry, a saisi la commissaire européenne à la souveraineté numérique sur la fonctionnalité de Grok permettant de générer de fausses images de personnes dénudées, qui tombe sous le coup de réglementations européennes, a-t-elle indiqué au Parisien.

"J’ai saisi la justice française, ainsi que l’Arcom (le régulateur de l'audiovisuel) et (la plateforme de signalement des contenus illégaux sur internet) Pharos, parce qu’il y a des contenus à faire retirer immédiatement. Surtout, j’ai saisi la commissaire européenne à la souveraineté numérique parce que ça tombe sous le coup du règlement européen sur les services numériques (Digital Services Act) et du règlement sur les marchés numériques (DMA), aussi bien dans le cas de Crans-Montana mais aussi sur le fait de dénuder des enfants et de faire des images pédocriminelles", a-t-elle déclaré dans une interview publiée mardi.

Et d'insister auprès du quotidien: "Ça tombe sous le coup de la loi! On a l’impression que c’est tellement puissant qu’on ne peut pas l’interdire, c’est faux. Une IA qui déshabille des enfants n’a rien d’un jeu: c’est hors la loi".

Un mouvement d'indignation internationale grandit autour de l'assistant IA du réseau social X qui permet de dénuder des personnes réelles à partir de photos ou vidéos.

L'Indonésie et la Malaisie ont suspendu l'accès à Grok ce week-end, et Londres a durci le ton lundi contre le réseau social d'Elon Musk, avec l'ouverture d'une enquête sur les images à caractère sexuel issues de Grok.

Sous le feu des critiques, Grok a désactivé vendredi sa fonctionnalité de création d'images pour les utilisateurs non payants.

"Un premier pas", a jugé le ministre français Roland Lescure, chargé de la souveraineté numérique, mais une décision "insuffisante et hypocrite", selon la ministre déléguée au Numérique Anne Le Hénanff.

"Ce ne doit être possible pour personne, en payant ou non", a lancé la Haute commissaire à l'Enfance dans Le Parisien.

La régulation des géants de la tech est l'objet de tensions croissantes entre Donald Trump et l'Europe, tout particulièrement l'Union européenne, accusée de brimer le développement des entreprises américaines.

Bruxelles, qui a annoncé jeudi avoir imposé à X une mesure conservatoire à la suite du scandale Grok, avait infligé début décembre 2025 une amende de 120 millions d'euros au réseau, malgré les menaces récurrentes du président étasunien.