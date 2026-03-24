Iliad (Free) publie un EBITDAaL 2025 en hausse de 5% sur un an

Une invitée parle sur un téléphone portable alors qu'elle arrive à la conférence de presse de l'opérateur de télécommunications français Iliad à Milan

‌Le groupe français de ​télécommunications Iliad a fait état mardi d'une hausse ​de 5% de son ​EBITDAaL en ⁠2025, à 4,04 milliards ‌d’euros, portée notamment par la forte croissance ​en ‌Italie, où le ⁠chiffre progresse de près de 27% sur ⁠un an.

Le ‌free cash-flow opérationnel ⁠a augmenté de ‌23% pour ⁠atteindre 2,25 milliards d’euros, selon ⁠un ‌communiqué, dépassant l’objectif annuel ​de ‌2 milliards d’euros relevé par le groupe ​en novembre dernier.

Pour 2026, ⁠Iliad prévoit "poursuivre sa stratégie de croissance rentable", ajoute le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin ​Turpin)