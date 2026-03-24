Iliad (Free) publie un EBITDAaL 2025 en hausse de 5% sur un an

Une invitée parle sur un téléphone portable alors qu'elle arrive à la conférence de presse de l'opérateur de télécommunications français Iliad à Milan
Le groupe français de télécommunications Iliad a fait état mardi d'une hausse de 5% de son EBITDAaL en 2025, à 4,04 milliards d’euros, portée notamment par la forte croissance en Italie, où le chiffre progresse de près de 27% sur un an.
Le free cash-flow opérationnel a augmenté de 23% pour atteindre 2,25 milliards d’euros, selon un communiqué, dépassant l’objectif annuel de 2 milliards d’euros relevé par le groupe en novembre dernier.
Pour 2026, Iliad prévoit "poursuivre sa stratégie de croissance rentable", ajoute le communiqué.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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