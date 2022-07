Île-de-France : une trentaine d'Ephad épinglé sur leur fonctionnement après une série d'inspections

Après la publications d'un livre-enquête sur les Ehpad, les pouvoirs publics ont décidé de lancer un vaste programme d'inspection des établissements.

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Plus de trente établissements sur les 101 contrôlés cette année ont reçu des injonctions pour améliorer leur fonctionnement, selon des chiffres dévoilés mercredi 13 juillet par l'Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France.

Sur les 707 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de la région, 101 ont été contrôlés en cinq mois, avec l'appui des conseils départementaux, précise l'ARS Île-de-France dans un communiqué. Près d'un tiers, soit 31 établissements, ont fait l'objet d'une ou de plusieurs injonctions visant à améliorer leur fonctionnement. Ces injonctions concernent "la gestion des ressources humaines", "la gestion des risques" et "l'organisation de la prise en charge" des résidents.

Un établissement, l'Ehpad La Roseraie du groupe Medicharme, situé à Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis, a été fermé et placé sous administration provisoire à la suite d'une inspection en février, qui a fait état "d'une situation grave mettant en danger la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des résidents" . Les injonctions ont été adressées "à part à peu près égales" aux établissements privés lucratifs, privés associatifs et publics. Parmi les 101 Ehpad contrôlés, figuraient une majorité d'établissements privés lucratifs (71%).

"Campagne coup-de-poing"

"On était sur une campagne coup-de-poing", a commenté auprès de journalistes Amélie Verdier, directrice générale de l'ARS Île-de-France. "L'objectif était d'abord de vérifier qu'on pouvait rassurer les Franciliens sur la qualité de la prise en charge dans les Ehpad de la région".

"On est allé contrôler plutôt là où on avait des alertes", a-t-elle précisé. Au total, 61 Ehpad ont été contrôlés sur place de manière inopinée et 40 sur documents. "On a fait ces inspections, on va les suivre dans le temps, vérifier que les établissements se conforment aux injonctions", a souligné Amélie Verdier.

L'ARS Île-de-France s'est engagée dans ce programme de contrôle renforcé des Ehpad de la région à la suite de la publication du livre-enquête "Les Fossoyeurs" et de la décision du gouvernement de lancer un vaste plan de contrôle de tous les Ehpad en France.

Depuis la publication de cet ouvrage du journaliste Victor Castanet, qui dénonçait de graves dysfonctionnements au sein du groupe Orpea, l'ARS Île-de-France reçoit "deux fois plus de réclamations hebdomadaires concernant la prise en charge des personnes âgées" par rapport aux années précédentes.