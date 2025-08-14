 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Il tombe amoureux d’une commune… et lui lègue 6 millions d’euros
information fournie par Boursorama avec Newsgene 14/08/2025 à 11:21

Un homme a décidé d'inscrire la commune de Sévérac-d’Aveyron sur son testament. (Tama66 /Pixabay )

Une commune aveyronnaise a hérité de deux millions d'euros de biens mobiliers. Le donateur est un homme tombé amoureux de la ville. À son décès, comme il est écrit sur son testament, la commune recevra un legs de quatre millions d'euros.

Il a eu un véritable coup de foudre pour la ville de Séverac-d'Aveyron. Au point d'y venir une douzaine de fois chaque année pendant 65 ans. L'homme a alors décidé de matérialiser cet amour pour cette commune de l'Aveyron, rapporte le Journal de Millau , relayé par France 3 Occitanie et Capital .

Cet exploitant agricole de l'Hérault a en effet décidé de léguer sa fortune à la ville. Cela faisait un an et demi que le donateur et la mairie avaient entamé des discussions au sujet de ce legs. Au terme d'un accord, il a été convenu que la commune hériterait de quatre millions d'euros au décès du vigneron héraultais. Une somme importante pour cette ville de 4 000 habitants qui « sera destinée à la rénovation de notre château et des musées » , a précisé le maire.

Des collections de pièces anciennes

Une autre partie du don a, elle, déjà été effectuée. Le légateur a cédé deux millions d'euros de biens mobiliers. Il s'agit de peintures du XVIe au XXe siècle, meubles anciens des XVIe et XVIIIe siècles ou encore de pendules et d'une orfèvrerie méridionale qualifiée d' « unique en Occitanie » par la municipalité.

La commune a d'ailleurs prévu d'organiser une exposition à partir de ces pièces. « Qu'il sache que ses collections sauront retenir toutes nos attentions au cours des années à venir et qu'elles seront mises en valeur comme elles le méritent » , a assuré l'édile.

  • 11:36

    il a bien bossé, mais c'est un contre exemple face à la misère agricole parfois instrumentalisée par les syndicats casseurs

