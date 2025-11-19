« Il faut les réguler » : une série d’articles scientifiques confirment le danger des aliments ultratransformés

L'alimentation ultratransformée est de nouveau pointée du doigt. Cancers, démence, mortalité prématurée… Depuis plusieurs années, les études se multiplient pour alerter sur ces aliments et dénoncer les risques qu'ils font peser sur notre santé. Ce mercredi 19 novembre, ce sont trois articles publiés dans la revue The Lancet qui s'attellent à faire l'état des lieux des connaissances sur le sujet. Réalisés par un consortium d'une quarantaine de chercheurs, ils mettent en lumière les maladies associées à ces aliments et dressent une liste de mesures possibles pour freiner la place croissante qu'ils prennent sur le marché de l'alimentation.

Car les aliments ultratransformés, ces produits qui ont subi – ou dont les ingrédients ont subi – des procédés de transformation intense biologiques, chimiques ou physiques, occupent une part importante de notre quotidien. Pour Mathilde Touvier, directrice de l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle au sein du Centre de recherche en épidémiologie et statistiques (Inserm), et qui fait partie de la cohorte de chercheurs ayant signé les articles du Lancet , « en France, aujourd'hui, entre 30 et 35 % de toutes nos calories du quotidien sont apportées par ces aliments ultratransformés. Nous sommes dans la moyenne mondiale. Certains pays sont plus autour des 10 à 15 %, comme la Colombie ; d'autres montent jusqu'à 60 %, comme le Royaume-Uni et les