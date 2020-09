Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Il faut accélérer le travail sur la taxe numérique, plaide Le Maire Reuters • 11/09/2020 à 09:44









IL FAUT ACCÉLÉRER LE TRAVAIL SUR LA TAXE NUMÉRIQUE, PLAIDE LE MAIRE PARIS (Reuters) - Bruno Le Maire a plaidé vendredi pour une accélération du travail au sein de l'OCDE sur la taxation des géants du numérique, "seuls gagnants de la crise actuelle". "Les seuls gagnants de la crise économique sont les géants du numérique. Je pense que c'est une raison supplémentaire pour accélérer le travail que nous faisons au sein de l'OCDE pour avoir une taxe équitable sur le numérique", a déclaré le ministre français de l'Economie à son arrivée à Berlin pour une réunion informelle sous présidence allemandes avec ses homologues de l'UE. "Je veux être très clair : s'il s'avère qu'il est impossible de parvenir à un consensus d'ici la fin de cette année, au niveau de l'OCDE (...), il nous faudra avoir au début de l'an prochain une solution européenne pour la taxation numérique", a-t-il ajouté. (Henri-Pierre André et Jean-Stéphane Brosse)

